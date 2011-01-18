رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح آمایش سرزمین در آموزش عالی در دو سطح پیش می رود که یک بخش آن به حوزه وزارت علوم و بخش دیگر آن به حوزه دانشگاهها برمی گردد.

وی افزود: در حوزه وزارت علوم سیاستهای کلان خود مرتبط با توسعه رشته ها، مقاطع تحصیلی و گروه های آموزشی در استانهای مختلف را تدوین کرده ایم و وضعیت سهم گروه های آموزشی از جمله علوم انسانی، هنر، کشاورزی و فنی و مهندسی نیز مشخص شده است.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم اظهار داشت: در 29 استان دانشگاهها در حال استخراج اولویتهای خود هستند که بر اساس آن طرح آمایش را در حوزه های رشته ها و مقاطع تحصیلی و گروه های آموزشی مشخص کنند.

وی با تاکید بر این نکته که طرح آمایش سرزمین آموزش عالی یک طرح بلند مدت است، یادآور شد: بنا نداریم در سال آینده به صورت ناگهانی رشته ای را تعطیل کنیم بلکه برای توسعه و کاهش ظرفیت های یک رشته متناسب با نیازهایی که برآورد خواهیم کرد، حرکت می کنیم.

عامری خاطرنشان کرد: بر اساس نیازهای برآورده شده، توسعه برخی از رشته ها را کند خواهیم کرد و کم کم به سمتی خواهیم رفت که در آینده نزدیک برخی رشته ها تعطیل و برخی رشته ها توسعه پیدا می کنند.