ژن "دوستی" کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوستان نه تنها برپایه علائق مشترک انتخاب می شوند بلکه اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه ساندیگو و دانشگاه هاروارد در بررسیهای خود نشان دادند که علت دوستیها در DNA نوشته شده است.

درحقیقت افراد با ژنهای مشابه با یکدیگر دوست می شوند. این بدان معنی است که در اجتماع، افراد در روابط دوستانه خود ژنهای یکدیگر را به اشتراک می گذارند و در واقع نزدیکی تمایلات و علائق افراد به هم به این دلیل است که از نظر ژنتیکی به هم شبیه هستند.

این محققان با مقایسه ژنهای DNA افرادی که با هم دوست بودند دریافتند که برخی جهشهای ژنتیکی انتخاب دوستان ما را شرطی سازی می کنند و به این ترتیب شبکه های اجتماعی و گروههای دوستی هر یک از ما را تشکیل می دهند.

براساس گزارش سی. ان. ان، این نتایج نشان می دهد افرادی که در DNA خود یک نوع جهش ژنتیکی بر روی ژن Drd2 دارند با افراد دارای همان جهش ژنتیکی دوستی می کنند.

همچنین این دانشمندان دریافتند اینکه افراد در یک اجتماع واحد روابط متضادی باهم دارند مربوط به نوع خاص جهشهایی است که بر روی ژن CYP2A6 نوشته شده است.

این دانشمندان از سالها قبل بسیاری از رازهای مربوط به دوستی ها و قوانین نامرئی که برپایه آنها دوستان بر روی رفتار و سلامت ما اثر می گذارند را فاش کرده بودند.