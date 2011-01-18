پیمانکاران منتظر تصمیمات دولت برای وضعیت مناقصات باشند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید جواد محمودی در جلسه شورای فنی آذربایجان غربی با اشاره به اجرای مناقصات و مزایده های قبل و بعد از آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در استان، بیان داشت: دستگاههای اجرایی با بررسی مناقصه های پیش از اعلام اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هانسبت به تجدید مناقصه اقدام و در مناقصاتی که منجر به عقد قرارداد و پیمان شده نیز پیمانکاران باید منتظر تصمیمات دولت در این خصوص باشند.

محمودی با اشاره به اختیارات کمیسیون مناقصات، خاطر نشان کرد: دستگاههای و پیمانکاران در این کمیسیون می توانند نسبت به اجرای دوباره مناقصه و تعدیل قیمتها بر اساس قیمتهای جدید اقلام مصرفی و حاملهای انرژی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی اظهار امیدواری کرد: با تزریق درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به پروژه های عمرانی، مشکلات اعتباری طرح ها کاهش یافته و روند اجرای طرحها تسریع یابد.

وی با اشاره به بروز مشکل اعتباری در کارگاههای اجرای طرحهای عمرانی ملی و استانی آذربایجان غربی ناشی از آزاد سازی قیمت حاملهای سوخت و انرژی، اظهار داشت: در این راستا دستگاههای اجرایی باید جهت کاهش مشکلات این مراکز در صورت اعلام نظر ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، با اختصاص سهمیه و یا پرداخت تسهیلات کم بهره، میزان سوخت مورد نیاز کارگاهها را تامین کنند.

بودجه سال 90 شهرداریهای آذربایجان غربی 2500 میلیارد ریال است

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: سال آینده ازمجموع دو هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار بودجه ای شهرداریهای استان 60 درصد به طرحهای عمرانی اختصاص یافته است .

علی داداش زاده افزود: از مجموع اعتبارات عمرانی شهرداریها برای سال آینده بیش از هفت هزارو 500 میلیارد ریال برای اجرای طرح های عمرانی نیز راهسازی وآسفالت معابر شهری اختصاص یافته است .

وی همچنین به بسته های حمایتی دولت از شهرداریها اشاره کرد و اظهار داشت: هفته گذشته در راستای اعمال بسته های حمایتی دولت از شهرداریها در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هفت میلیارد ریال به شهرداریهای شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر استان کمک شد.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس و دبیر انجمن شهرکتهای ساختمانی تاسیساتی و راهسازی آذربایجان غربی گزارشی از آخرین وضعیت اجرای پروژه های عمرانی در استان ارائه کردند .