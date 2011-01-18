حکایت شهرداری بوشهر و خانه ای که بدون حکم آوار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سعید ارغوانی شهروندی بوشهری درخصوص چگونگی تخریب منزلش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تخریب منزلش از سوی شهرداری بوشهر آن هم توسط شهردار عمدی، مغروضانه و غیر قانونی بوده است، گفت: منزل من در منطقه ریشهر و در روبروی پارک ساحلی ریشهر نه در مسیر خیابان، بزرگراه یا شریان اصلی قرار دارد و تنها به دلیل اینکه این خانه را به شهردار و یکی از اعضای شهر بوشهر که مشتاق خرید آن بودن نفروختم، تخریب کردند.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال شهردار بوشهر که به نظر می رسید کاری جز گرفتن منزل من نداشت بارها به منزل بنده تعرض و برای من مزاحمت ایجاد کرد و به بنده خسارت وارد ساخت و از هیچ اقدامی جهت اذیت و آذار من فروگذاری نکرد.

ارغونی افزود: بارها با مسدود کردن راه منزل و ایجاد موانع ساختگی موجب بستن خیابان محلی عبور و مرور ما شد که بارها مجبور شدم با حکم قضایی و حضور کلانتری اقدام به رفع سد معبر کنم.

ابتدا آب منزلم را قطع کردند

این شهرند بوشهری افزود: شهرداری در یک اقدام زشت از زیرزمین انشعاب آب منزل مرا قطع کرد و بعد از این اینکه در سه ماه تابستان آب نداشتیم با کمک اداره آب متوجه شدیم آب منزل من را از زیرزمین قطع کرده و به پارک مجاور انتقال داده اند که اقدام آنها یک تخلف بود.

ارغوانی اضافه کرد: در همین راستا از توسلی شهردار بوشهر شکایت کردم و دادگاه نیز قرار مجرمیت برای وی صادر کرد.

شهردار بوشهر با قرار وکالت آزاد است

این شهروند بوشهری با بیان اینکه شهردار بوشهر اسناد جعلی در کمیسیون ماده 100 ارائه کرده است، اظهار داشت: زمانی که از وی شکایت کردم ایشان فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض و جریمه کمیسیون ماده 100 را که پنج سال پیش پرداخت کرده بودم مخدوش کرده و سپس نقشه های دروغ و نادرست به دادسرا ارائه داد که موقعیت منزل مرا متفاوت با آنچه هست جلوه دهد و قصد فریب و گمراه کردن مقام قضایی را داشت و ازآنجا که خوشبختانه از همه مدارک کپی برابر اصل داشتم و به دادسرا ارائه دادم و مستندات آنقدر زیاد و شفاف بود که در نهایت شهردار متهم شناخته شد و قرار مجرمیت برای نامبرده صادر شد.

وی اضافه کرد: بعد از مجرم شناخته شدن شهردار بوشهر وی با گذاشتن یک سند فعلا با قرار کفالت و ضامن آزاد است.

ارغوانی افزود: پس از اینکه توسلی عرصه را در این زمینه برخود تنگ دید این بار ایشان بعد از سالها از اتمام ساخت منزلم (بیش از پنج سال) دوباره پرونده ساختمانی مرا به صورت غیر قانونی برای دومین بار به کمیسیون ماده 100 استانداری فرستاد و با دروغ تکراری مبنی بر عدم پرداخت جریمه و تعهد، صراحتا از کمیسیون درخواست رای تخریب کرد و صورتجلسه اولیه مبنی بر تخریب تهیه کردند ولی به محض اینکه بنده مستندات خود را مبنی بر پرداخت جریمه در پنج سال قبل و تعهد محضری ارائه دادم کمیسیون ماده 100 بلافاصله رای خود را صراحتا مبنی بر اینکه ادعای شهرداری بی اساس است اعلام کردند و کتبا اظهار داشتند که با توجه به اینکه خلاف جدیدی صورت نگرفته پرونده مالک اصلا قابل طرح در کمیسیون ماده 100 نیست.

شهرداری با جعل اسناد حکم تخریب گرفت/ هیچ حکم تخریبی به دست من نرسید

ارغوانی افزود: شهردار بوشهر پس از اینکه نتوانست حکم تخریب منزلم را بگیرد این بار با جعل اسناد و پاک کردن قسمت پرداخت جریمه و تعهدی که پنج سال پیش داده بودم با بهانه عدم پرداخت جریمه، برای سومین بار پرونده ای که رای نهایی برای آن صادر شده بود به کمیسیون ماده 100 فرستاد و این کمیسیون بدون اینکه من در جریان باشم و ابلاغی به من شود حکم تخریب منزلم را صادر کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه رای تخریبی توسط کمیسیون ماده 100 استانداری از طرف شهرداری به اینجانب ابلاغ نشده است، گفت: پس از اینکه از طریق دوستانم متوجه حکم تخریب منزلم شدم با ارائه اسناد و مدارک به این کمیسیون و پس از بررسی صورت گرفته مدارکم، کمیسیون یاد شده رای مجدد بر عدم تخریب منزلم داد که متاسفانه شهرداری این رای عدم تخریب را که بعد از اظهار نظر اولیه کمیسیون، مورد تایید اعضا بود به صورت غیرقانونی معدوم کرد و حکم قبلی که بدوی بود را اجرا کرد.

این شهروند بوشهری با بیان اینکه فرستادن پرونده برای بار سوم به کمیسیون ماده 100 آنهم بعد از گذشتن پنج سال از رای قطعی و نهایی تجدید نظر و در حالیکه هیچ خلاف ساختمانی جدیدی صورت نگرفته بزرگترین جرم و خلاف قانون است، گفت: در اساس طبق قانون این کمیسیون دو بار تشکیل می شود، اولی در شهرداری و دومی در استانداری و بعد از آن شهرداری حق اعتراض ندارد و فقط مالک اگر اعتراض داشت فقط در دیوان عدالت قابل بررسی است.

خانه من جای چه کسی را تنگ کرده بود

ارغوانی افزود: مگر منزل من در حومه بوشهر و در انتهایی ترین قسمت جنوب غربی شبه جزیره چه جایی از این شهر را تنگ کرده بود. در مسیر چه خیابان بزرگراه یا شریان اصلی بود که ارتباط شهری را مختل کرده بود که شهرداری اقدام به چنین کاری کرد.

وی گفت: چرا در حالیکه درست در مجاورت منزل من منازل و ساختمانهای زیاد دیگری وجود دارد، فقط منزل من به این شکل توسط شهرداری تخریب شد، خانه ای که آنرا با خون دل ساختم، با ذره ذره پس انداز طی سالها، با آرزوها و امید، غیر از اینست که غرز و منافع شخصی در آن دخیل بوده است.

این شهروند بوشهری گفت: حتی با فرض اینکه رای نهایی کمیسیون تخریب بوده است (که نبوده)، آیا نباید این رای به صورت قانونی به اینجانب ابلاغ می شد و بعد شهرداری اقدام می کر و آیا نباید به من فرصت قانونی برای اعتراض یا حتی آمادگی برای تخریب منزلم و خالی کردن وسایلم داده می شد.

وسایل خانه ام همگی از بین رفت

وی گفت: آیا نباید در تخریب منزل اینجانب که منزلی نوساز، کامل و استاندارد و بسیار مجهز و اختصاصی ساخته شده بود، به بنده اطلاع رسانی می کردند تا طبق قانون خودم آنرا تخریب می کردم. گویا هدف آقای توسلی فراتر از تخریب منزل من بوده، که اینچنین بیرحمانه عمل کرده است.

ارغوانی افزود: منزل بنده توسط آقای توسلی بدون هیچگونه ابلاغ و ...، غیر قانونی، غیر شرعی، غیر انسانی و در حالیکه بنده در کشور حضور نداشتم و دستم از همه جا کوتاه بود تخریب شد. بنده شدیدا خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی مسئولین قضایی هستم.

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