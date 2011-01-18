طرح امارات درخصوص جزایر ایرانی منتفی شد/ اعلام حضور در بین المجالس

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز توضیحاتی در خصوص تصمیم ایران برای شرکت در اجلاس بین‌المجالس اسلامی در امارات متحده عربی و همچنین تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه برنامه پنجم توسعه به نمایندگان ارائه کرد.

به گفته "عیسی جعفری" نماینده بهار و کبودر آهنگ، "علی لاریجانی" در این جلسه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اینکه امارات متحده عربی سعی داشت در نشست روسای مجالس اسلامی موضوع جزایر سه‌گانه ایرانی را مطرح کند، تصمیم گرفت در این اجلاس شرکت نکند که با وساطت کویت این موضوع منتفی شده و بدین ترتیب ایران در اجلاس بین المجالس اسلامی شرکت خواهد کرد.

جعفری همچنین در خصوص توضیحات رئیس مجلس در مورد بررسی مواد اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقل از لاریجانی گفت: در اکثر موارد اختلافی مصوبه مجلس در مجمع به تصویب رسیده ولی در مورد تعیین رئیس بانک مرکزی هنوز هیچ تصمیم مشخصی گرفته نشده است.