کارشناس فرانسوی درگفتگو بامهر: ایران فعالیت نظامی هسته ای را حرام می داند/ فرانسه دنباله رو آمریکاست

ژان میشل ورنوشه کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران حمایت کرد و گفت: با توجه به شواهد موجود و گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی، این فعالیتها صلح آمیز بوده و ادعاهای مربوط به نظامی بودن آن که از سوی غرب مطرح می شود، صحت ندارد.

وی افزود: هر چند کشورهای اروپایی و آمریکا در این زمینه نگرانی هایی داشته و معتقدند هرگونه فعالیت هسته ای نظامی می تواند برای کل منطقه و جهان خطرناک باشد، اما برای پاسخ به آنها نظر رهبران ایرانی کافی است که هرگونه فعالیت نظامی هسته ای را نه تنها برای این کشور بلکه برای همه کشورها حرام دانسته و آن را محکوم می کنند.



به اعتقاد این کارشناس فرانسوی در دنیای امروز دارندگان سلاح هسته ای عملا نمی توانند از آن استفاده کرده و صرفا از این سلاح به عنوان اهرمی سیاسی و به منظور گرفتن امتیاز از رقبای خود بهره می برند.



ورنوشه از موضع خصمانه فرانسه در مورد فعالیت هسته ای ایران نیز ابراز تاسف کرده و خاطرنشان کرد: پاریس در سیاست های خود در برابر برنامه هسته ای ایران، مستقل نبوده و در حال پیروی کردن از سیاستهای آمریکا است.



این کارشناس مسائل ژئوپلیتیک در بخش دیگری از سخنان خود دولت فرانسه را دولتی ناموفق خواند که نتوانسته سیستم اجتماعی را کنترل کرده و رضایت مردم را جلب کند. وی مخالفتهای گسترده فرانسوی ها در برابر سیاستهای "نیکلا سارکوزی" را ناشی از سیاستهای اشتباه وی دانسته و یادآور شد: هدف سارکوزی ایفای نقشی بارز در جهانی به رهبری آمریکا است و این موضوع خلاف خواست مردم فرانسه است.



وی در ادامه از نارضایتی مردم غرب از سیاستهای تمامیت خواهانه دولتهای خود خبر داده و تاکید کرد که مردم در موقعیتهای مختلف به صف آرایی مقابل این سیاستها می پردازند. به گفته وی هر چند قوانینی مانند تغییر سن بازنشستگی از سوی دولت سارکوزی با وجود مخالفتهای فراوان به تصویب می رسد، اما گروههای سیاسی و نهادهای مخالف با استفاده از راههای قانونی راه را برای قدرت گرفتن چنین سیاستمدارانی در آینده می بندند.