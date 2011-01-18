روشهای نوین توانمندسازی اعضای هیئت علمی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه برای دومین بار در سال تحصیلی جاری با حضور مدیران EDC و EDO (مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاهها و دانشکده ها) در روزهای دوم و سوم بهمن ماه 89 در تهران برگزار می شود.

در این نشست گزارشی از نشست صاحبنظران آموزش پزشکی دنیا و پس از آن روشهای نوین در توانمندسازی اعضای هیئت علمی ارائه می شود.

ارائه برنامه "طراحی و راه اندازی سامانه تداوم توسعه دانش پژوهی آموزشی و مدیریت آن" از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارائه برنامه "ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی با استفاده از مدل ارزشیابی 36 درجه" از سوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارائه برنامه" تعیین اساتید مشاور برای دانشجویان مرکز استعدادهای درخشان و روند اجرایی کردن ارائه مشاوره" از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دیگر بخشهای این نشست است.

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برنامه" آموزش مفاهیم اخلاقی و اخلاق حرفه ای به دانشجویان و مشاغل علوم پزشکی از طریق وبلاگ" و دانشگاه علوم پزشکی ارتش برنامه" توانمندسازی روحی روانی دانشجویان پزشکی" را ارائه می دهد و در کنار آن روشهای نوین در ارزشیابی فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی نیز ارائه می شود.

رتبه بندی آموزشی و تاثیر آن در ارتقای کیفیت آموزش دانشگاهها از دیگر بخشهای این نشست است که بخشهایی از آن از سوی دانشگاههای علوم پزشکی تشریح می شود که در این میان دانشگاه علوم پزشکی اهواز و بقیه الله (عج) نکاتی را یادآور می شوند.

نقشهای مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی داخل و خارج از کشور در این نشست تشریح می شود و در ادامه دانشگاه های علوم پزشکی برنامه های متعددی که برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی و انگیزه تحصیلی در دانشجویان خود دارند را ارائه می دهند و به تشریح نقش مشارکت دانشجویان در ارتقای آموزش علوم پزشکی می پردازند.

رسالت EDC و EDO در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در تحقق اهداف نقشه جامع علمی سلامت از دیگر بخشهای این نشست است که در روز دوم همایش، ارائه می شود. در ادامه روز دوم تجارب دانشگاههای علوم پزشکی در ارائه برنامه های آموزشی با استفاده از سیستم های آموزشی مدرن بیان می شود.