افزایش 14 درصدی تماسهای عملیاتی پلیس 110 در ایلام

مهدی محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: طی 9 ماهه ابتدای سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آمار تماسهای مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14 در صد افزایش یافته است.

وی افزود: این افزایش 14 درصدی مربوط به تماسهایی است که مردم با مرکز فوریتهای پلیسی 110 برقرار کرده اند و منجر به عملیات واحدهای انتظامی و حضور پلیس در محل وقوع حوادث و جرام شده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان ایلام این افزایش را ناشی از اعتماد مردم به پلیس دانست و گفت: مردم بعنوان پشتوانه اصلی نیروی انتظامی شایسته هر فعالیت و تلاشی هستند و ما در مجموعه نیروی انتظامی استان تمام توان و تلاش خود را بکار خواهیم گرفت که امنیت را در استان به بهترین نحو ممکن برقرار کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این مدت تعداد تماسهای غیر قابل رسیدگی به میزان 10 درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: ایجاد مزاحمت و تماس بی مورد با سامانه 110 باعث می شود که ماموریت واحدهای انتظامی با اختلال مواجه شود.