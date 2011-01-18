پادشاه بحرین تلفنی به بازیکنان تیم ملی این کشور روحیه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی فوتبال بحرین و استرالیا سه شنبه (امروز) در یکی از دیدار باقیمانده از گروه سوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه السد با هم روبه‌رو می شوند. استرالیا تنها با کسب یک امتیاز راهی مرحله یک چهارم نهایی می شود در حالی که بحرین برای صعود به این مرحله باید برنده از زمین خارج شود.

بر پایه گزارش رویترز، بحرین تمام چهار دیدار قبلی خود مقابل استرالیا را شکست خورده ضمن اینکه برای این بازی مهم "فوزی عایش"، هافبک گلزن خود را به دلیل اخراج در بازی با هند به خدمت نخواهد داشت.

"سلمان راشد"، سرمربی بحرین در خصوص تماس تلفنی پادشاه با بازیکنان تیم ملی کشورش گفت: این تماس، سطح روحی - روانی بازیکنان را ارتقا داده است. تماس پادشاه بحرین به مانند مدال افتخاری است که ما بر روی سینه داریم. گفتگوی پادشاه بحرین با بازیکنان نشان می دهد که او از عملکرد ما خشنود است.

راشد تصریح کرد: متاسفانه بازیکنان آسیب دیده زیادی داشته‌ایم و چنانچه لازم باشد باید با بازیکنان جایگزین به میدان برویم. با همه اوصاف آماده رویارویی با استرالیا هستیم حتی با بازیکنان جایگزین.