تبعات پیروزی بر امارات فراتر از فوتبال خواهد بود/ فوتبال به رنسانس نیاز دارد

امیر حاج رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: ذات فوتبال امارات نسبت به گذشته تغییری نکرده و نگاه خصمانه این تیم به ایران همچنان وجود دارد. اماراتی‌ها تلاش دارند تا مقابل یکی از تیم‌های با ریشه و پرافتخار فوتبال قاره نتیجه‌ای برای کسب اعتبار خود رقم بزنند.

حاج رضایی تصریح کرد: با وجود اینکه صعود تیم ملی به مرحله یک چهارم نهایی قطعی شده و امنیت خاطر لازم برای بازیکنان و کادر فنی وجود دارد اما هیچ ایرانی نمی خواهد این مسابقه را بدون پیروزی به پایان ببریم چرا که تبعات این برد علاوه بر تقویت روحیه پیروزی و شکست ناپذیری تیم ملی فراتر از میدان مسابقه برای کشورمان ارزش و اهمیت خواهد داشت.

کارشناس فوتبال کشور با بیان اینکه پس از پیروزی ارزشمند مقابل عراق و کره شمالی، تیم ملی در بالاترین شرایط روحی برای دیدار با امارات قرار دارد، اظهار داشت: در این مسابقه باید نیم نگاهی هم به دیدار مرحله یک چهارم داشته باشیم و بخشی از تفکرات آن دیدار را مقابل امارات جستجو کنیم.

وی در خصوص استفاده از بازیکنان ذخیره در دیدار تشریفاتی برابر امارات اظهار داشت: این تصمیم برعهده کادر فنی است چرا که آنها با تیم زندگی می کنند و بهتر از ما با شرایط بازیکنان آشنایی دارند. در فوتبال دنیا تئوری ثابتی در این زمینه وجود ندارد و پیش از این هم در بازی‌های زیادی تیم‌ها به دلیل مشخص بودن وضعیت صعودشان تصمیم گرفتند با نفرات ذخیره دیدارهای گروهی خود را به پایان ببرند.

حاج رضایی یادآور شد: بهرحال مسئولیت این تصمیم با کادر فنی است و نمی شود نسخه خاصی در این زمینه تجویز کرد چرا که از جهتی می توان این مسابقه را فرصتی برای محک ترکیب اصلی برای دیدار مرحله یک چهارم نهایی تلقی کرد ولی آنچه در این دو دیدگاه اهمیت دارد آن است که باید بازی با امارات را با پیروزی به پایان ببریم و حتی با نفرات ذخیره نیز نباید مقابل این تیم بازنده باشیم.

کارشناس فوتبال کشور با تاکید بر اینکه تیم ملی در مرحله یک چهارم نهایی حریفان دشواری را پیش رو دارد و در دیدارهای حذفی دیگر فرصت جبران اشتباه وجود ندارد، اظهار داشت: در مرحله حذفی ماهیت بازی‌ها تغییر می کند و هر مسابقه حکم یک دوئل را دارد که باید یک طرف میدان برنده باشد. کادر فنی تیم ملی ضمن آنالیز حریفان شناخته شده خود باید تیم را برای یک مسابقه 120 دقیقه‌ای و حتی ضربات پنالتی آماده کند.

وی با بیان اینکه تفاوتی نمی کند در مرحله یک چهارم با کره جنوبی یا استرالیا روبه‌رو شویم و تمامی تیم‌های صعود کرده به این مرحله حریفان سرسختی تلقی می شوند، اظهار داشت: کره جنوبی حریفی شناخته شده‌ای برای فوتبال ایران است که در سال‌های اخیر همواره برای فوتبال ایران دردسرساز بوده است. این تیم با تساوی خانگی در مسابقات مقدماتی جام جهانی در واقع حکم حذف ما را صادر کرد. در مسابقات سال 2007 جام ملت‌ها در مرحله یک چهارم با ضربات پنالتی از کره جنوبی باختیم و در سال 2000 لبنان هم کره در همین مرحله ما را شکست داد.

حاج رضایی اضافه کرد: استرالیا هم حریف قدرتمندی برای فوتبال ماست چرا که اغلب بازیکنان این تیم در لیگ برتر انگلستان حضور دارند و به لحاظ فیزیک بدنی و فوتبال قدرتی در آسیا سرآمد هستند. بنابراین رویارویی با هر کدام از این دو تیم به شرایط و آمادگی‌های خاصی نیاز دارد که امیدوارم کادر فنی بتواند شرایطی را فراهم کند تا بتوانیم از این مرحله دشوار عبور کنیم.

وی سه ویژگی را برای موفقیت در هر مسابقه تعیین کننده عنوان کرد و اظهار داشت: تحلیل حریف، طراحی و مهندسی تمرینات و اجرای دستورات کادر فنی در زمین سه فاکتور اساسی برای موفقیت هر تیم فوتبال به شمار می‌رود و برای تیم ملی آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد بخش سوم و اجرایی است که امیدوارم با روحیه بالای تیمی و توان فنی بازیکنان این مهم محقق شود.

کارشناس برجسته فوتبال کشور در پایان با بیان اینکه جدای از کسب هر نتیجه‌ای برای تیم ملی در جام ملت‌های آسیا که امیدوارم وجه مثبت آن برای فوتبال ایران اتفاق بیفتد اعتقاد دارم فوتبال ایران نیاز به رنسانس و نوزایی دارد، اظهار داشت: فوتبال ملی ایران در دوره جدید حیات خود برای اوجگیری دوباره در سطح آسیا و تثبیت جایگاه خود برای صعود به جام جهانی نیاز به رفورم و تغییرات بنیادین دارد که این امر برای فوتبال کشور اجتناب ناپذیر است.

تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 19:45 چهارشنبه در آخرین دیدار از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه به مصاف تیم ملی امارات می رود.