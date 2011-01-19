کتاب پوسترهای روز جهانی گرافیک منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که در 96 صفحه خشتی تمام رنگی و به قیمت 8000 تومان عرضه شده است، آثاری از مرتضی آکوچکیان، نرگس آلادپوش، آمنه آینه‌چی، شاهو احمدیان، محمد اردلانی، الهام اسحقی، مهدی اسماعیلی، مهسا اشعری، احسان اصفهانیان، فریبا اصلی، سید مهدی اعظمی، امین اکبری، علیرضا الهی، اونیش امین الهی، صادق انصاری، برنا ایزدپناه، زهرا ایمانی خوشخو را دربر دارد.

همچنین آثاری از مهسا بابایی‌پور، حامد بارئی طبری، پیمان بخشی، حمیدرضا برزویی، نصیر بشیری، امین بندرعباسی، محمد بنی حسن، ژیلا پاشایی، ناهید پاک نیت، یاسمن ثروتیان، فرشته تبریزی، رحیم تقی‌زاده، مهرزاد تقی‌زاده، نسرین توتون‌کوب، سهیل توحیدی، آذر تیموری، نسرین جباری، محسن جعفری، محمدرضا حافظی، نسترن حسنی، محمد حسین زندی، ساجده حسینی‌راد، علیرضا حصارکی، حامد حکیمی، ساناز حمید، میثم خالوندی، مهسا خان احمدی، شیوا خباز آذر، امیر خجسته، آرمان خرمک در این کتاب منتشر شده است.

آثار الهام خرمی، شیرین خشای، فرهنگ خشای، محمد علی خفاجی، مهدی خلیل‌پور، کانیا خلیلی، علیرضا دربانی، علیرضا دزفولیان، مهدی دزفولی‌نژاد، علی دل زنده‌روی، منیره رجب کلته، علی رزم پا، امیرحسین رستگاری، سارا رشیدیان، مجید رضایی، پریسا رضی‌پور، علی رفیع، رشید رهنما، معصومه ریسمان چی اصلی مقدم، فرناز زارع فارسانی، سیده سارا زکوی، مازیار زند، مینا ژاله‌چین، علیرضا سربازی، فرناز سلمانیان، آمنه سلیمیان از دیگر بخش‌های این کتاب است.

همچنین پوسترهای سهیلا سنجری، آیدین سهرابی، شیما سهرابی، شهاب سیاوش، مریم سیفی، نرگس شاعری کریمی، میلاد شاهجانی، مسیح شاه جوان، امین شاهد، علی شجاعی، شگون شریفی، زهرا شفیعی، محمد شفیعی، فاطمه شعبانی، عادله شمس، محمدرضا شیرمحمدی، تورج صابری‌وند، عیسی صادقی متنق، شیلا صراف، نغمه صفرزاده، ارغوان صمدیان، آسیه ضرابی اصفهانی، مریم طوقی، حسین عبدالمحمدزاده، فروغ عبدل‌پور، امید عروجی، لیلا عروجی در این کتاب چاپ شده است.

آثار پوریا عریانی، حامد عزیزی، حجت عزیزی، سوده عشقی، فرید عطار حمیدی، آرام علایی، الهه علیزاده ربیعی، جواد علی خوئیان، زهره غفاری‌نژاد، مجید فاطمی، رابعه فردوسی، مجید فرهبد، میلاد فروزنده، مرضیه فلاح‌نیا، پدرام فیاضیان، محمد قربانعلی، امیر قربانی، هاله قربانی تهرانی، یاسر قمی، افسانه قورخانه چی مارالانی، هیمن کانی سانانی، ویدا کاوه، فاطمه کریمی، فهیمه کریمی، حم کریمی عواطفی، امیر کشتکار، مریم کمال کندری، بهروز گرگین، یاسر لامعی رامندی، سامان ماهرویان، حامد ماهوت فروشها، محدثه مبین، حجت مجرد، رضا محبوبی، حبیب محمدزاده، محمد محمدزاده نیز در این کتاب آمده است.

در بخش دیگری از این کتاب پوسترهای مسعود محمدزاده، میثاق محمدزاده روفچایی، مهدی محمدی، داریوش مختاری، نفیسه مشعشعه، سید مهدی موسوی، ناز موسوی، سید مهدی موسویان، اعظم مهدوی، ثمین میرقشمی، خدیجه نادری، شیوا نارویی کهن، محبوبه نجفی، مسعود نجفی، امیر کیاسر، سیما نظام آبادی، غزال نقشبندی، ملیحه نوروزی، نوید نوری فر، مریم نیک‌شرف، مسعود نیکومرام، صاعده واعظ جوادی، مرتضی وحیدزاده، ویدا ولی‌زاده، امید هامونی، هاله هفت‌لنگ، سیمین هنرور، سید سیاوش یعقوبی، نگین یغمایی چاپ شده است.