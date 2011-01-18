156 واحد آلاینده در آذربایجان غربی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن عباس نژاد در نشست خبری تشریح برنامه های این اداره کل در هفته هوای پاک در استان افزود: در این راستا اخطارهای زیست محیطی لازم برای این واحدها صادر و تاکنون پنج واحد نیز به دلیل عدم توجه تعطیل شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 10 واحد آلاینده نیز در معرض تعطیلی قرار گرفته اند اظهارداشت: مقابله جدی با واحدهای آلاینده دولتی و غیردولتی به عنوان رویکرد جدید در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

عباس نژاد در ادامه از پایش زیست محیطی واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح استان خبرداد و بیان داشت: تاکنون 50 مورد واحد تولیدی و صنعتی پایش شده اند.

این مقام مسئول ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون یک هزار و 280 واحد تولیدی و صنعتی توسط واحد نظارت و بازرسی اداره حفاظت محیط زیست استان بازدید و از این تعداد مجوز زیست محیطی هزار و 50 واحد تایید و با مجوز زیست محیطی 230 واحد مخالفت شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: همچنین طی سالجاری 210 مورد شکوائیه زیست محیطی توسط این اداره مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.

عباس نژاد در ادامه با تشریح فعالیت های این اداره کل در خصوص هفته هوای پاک، نشست ویژه بانوان در خصوص تغذیه، بهداشت و سلامت بانوان، دومین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی، ورزش صبحگاهی ویژه خانواده ها، معاینه فنی و تنظیم موتور رایگان خودروها در سطح استان، انعقاد تفاهم نامه با اداره کل آموزش و پرورش، زنگ هوای پاک، برگزاری مسابقه نقاشی ویژه کودکان، انعقاد تفاهم نامه با هیئت کوهنوردی، دانشگاه صنعتی ارومیه، جلسات هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد و حضور و سخنرانی مدیران ادارات حفاظت محیط زیست استان در بین خطبه های نماز جمعه را از اهم این برنامه ها عنوان کرد.

25 دی تا اول بهمن ماه سالجاری به عنوان هوای پاک نامگذاری شده است.