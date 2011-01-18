گرگانیها خواهان انتقال سایت دخانیات از مرکز شهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی صبح سه شنبه در نشست شورای شهر گرگان افزود: تبدیل خانه های سازمانی منابع طبیعی استان در محور ناهار خوران به فضای عمومی و اجرای طرح های گردشگری و آزاد سازی حریم تپه نورالشهداء از فنس کشی که اخیرآ توسط بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس در این محدوده انجام شده است، نیز درحال پیگیری است. وی اظهار داشت: اعضای شورای شهر در این نشست از رئیس شورا خواستند با انجام مذاکرات مکتوب پیگیری های لازم در خصوص موضوعات فوق به عمل آورند.

وی اظهار داشت: اعضای شورای شهر در این نشست از رئیس شورا خواستند با انجام مذاکرات مکتوب پیگیری های لازم در خصوص موضوعات فوق به عمل آورند.

عبداللهی بیان داشت: در دویست و نود و دومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان مساعدت مالی شهرداری از محل نقدینگی به مبلغ 50 میلیون تومان به تیم بسکتبال شهرداری گرگان مصوب شد.



وی گفت: با توجه به شروع بازی های لیگ برتر و مشکلات مالی تیم بسکتبال مقرر شد واگذاری این مبلغ با طرح دو فوریتی در دستور کار شهرداری قرار بگیرد.



سخنگوی شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه بسکتبال در این شهر قدمتی 60 ساله دارد، افزود: بسکتبال یکی از رشته های پر طرفدار ورزشی شهر است که تماشاگران خونگرم و علاقمند گرگانی در این رشته ورزشی زبانزد کل کشور است و می طلبد مسئولان مربوطه توجه ویژه ای به این امر داشته باشند.



وی با اشاره به شروع بازی های لیگ برتر و مشکلات مالی این تیم اظهار داشت: مقرر شد شهرداری گرگان مساعدت مالی به این تیم را در دستور کار خود قرار دهد.



سخنگوی شورای شهر گرگان همچنین از تصویب بیلان منتهی به اسفند ماه سال 1388 شهرداری در این جلسه خبر داد و یادآور شد: به استناد بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی «تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر» این لایحه پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء مصوب شد.