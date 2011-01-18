یزد آماده میزبانی از هیئت دولت/ آبرسانی مهمترین خواسته مردم و مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، هشتاد و چهارمین سفر استانی، بیست و پنجمین سفر در دور سوم و سومین سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد فردا، 29 دیماه انجام می‌ شود و مردم و مسئولان یزد خود را برای این سفر آماده می کنند.

سفرهای هیئت دولت به استانها در مناطق مختلف به ویژه روستاهای محروم تغییرات قابل توجهی به وجود آورده است و بسیاری از مصوبات سفرها، مشکلات کوچک و بزرگ مردم در شهرها و روستاها را برطرف کرده است.

یزد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و توسعه و پیشرفت به ویژه در روستاهای مناطق محروم به وضوح قابل مشاهده است.

آبرسانی، برق رسانی، گازرسانی، احداث جاده، ایجاد استخرهای ذخیره آب کشاورزی، ایجاد خطوط تلفن ثابت و همراه و ... همه و همه امکانات مورد نیازی بود که مردم در بسیاری از روستاهای مناطق محروم، سالها از آن بی بهره بودند اما مصوبات استانی بسیاری از این امکانات را به روستاها برد تا شاید مردم رغبتی دوباره برای سکونت یا بازگشت به زادگاه خود بیابند.

شهرها نیز البته از این مصوبات بی بهره نبوده اند و احداث سالنهای ورزشی، پستهای برق، ایجاد فرهنگسراها و سالنهای سینما، راه اندازی طرحهای بزرگ صنعتی و ... از مصوبات شهرهای کوچک و بزرگ در سفرهای استانی از جمله استان یزد بوده است.

گرچه اکثر مسئولان به ویژه در استان یزد تلاشهای بسیار خوبی برای تحقق تمامی مصوبات داشته اند و این مهم از دید مردم پنهان نمانده است، اما برخی طرحها به رغم برخورداری از اهمیت بسیار زیاد برای مردم بنا به دلایل مختلفی نیمه کاره مانده است یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

گرچه شخص رئیس جمهور و وزرای مربوطه تاکیدات بسیاری برای اجرای برخی طرحها نظیر آبرسانی و گازرسانی به مناطق مختلف یزد داشته اند و مسئولان استان یزد به ویژه استاندار نیز انصافا پیگیریهای بسیار خوبی در این زمینه انجام داده است اما به نظر می رسد برخی مسئولان میانی در این میان، وظایف خود را به درستی انجام نداده اند.

گازرسانی به بافق، مصوبه اجرا نشده دور اول سفرهای استانی

گازرسانی به بافق از مواردی است که می توان در این زمینه به وضوح به آن اشاره کرد.

گازرسانی به شهرستان بافق که از مصوبات سفر اول رئیس جمهور به استان یزد بوده، تاکنون انجام نشده زیرا برخی دستگاه ‌ها سهم خود از اجرای این مصوبه را پرداخت نکرده‌ اند.

فرماندار بافق در این زمینه اظهار داشت: در مصوبه هیئت دولت برای گازرسانی به شهرستان بافق قید شده است که این اقدام با مساعدت و از منابع مالی وزارت صنایع و معادن انجام شود اما تاکنون وزارت صنایع و معادن در این زمینه اقدامی نکرده است.

ذبیح‌ الله خواجه‌ ای خاطرنشان کرد: هرچند که شخص وزیر صنایع و معادن بر این مهم تاکید دارد اما به نظر می ‌رسد در رده‌ های پایینی همکاری‌ های لازم انجام نمی ‌شود و این مصوبه پس از چهار سال از زمان تصویب، هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

وی بیان داشت: برای گازرسانی به شهرستان بافق در مجموع به اعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان نیاز است که سهم وزارت صنایع و معادن از این میزان 14 میلیارد تومان است.

خواجه ‌ای تاکید کرد: با توجه به اینکه بافق یکی از شهرستانهای غنی معدنی کشور به شمار می ‌رود و صنایع بسیاری نیز در این شهرستان مستقر هستند، این رقم برای وزارت صنایع و معادن سنگین نیست.

وی یادآور شد: در آخرین سفری که وزیر صنایع و معادن به شهرستان بافق داشته است، قرار شد این رقم تقسیط و پرداخت شود.

آغاز عملیات احداث خط دوم انتقال آب به یزد مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد

از دیگر مواردی که برای مردم استان یزد حائز اهمیت است و حتی رهبر معظم انقلاب نیز در سفر خود به این استان اعلام کردند که "من می دانم، مسئله اصلی استان یزد، مسئله آب است" و شخص رئیس جمهور نیز بر انتقال آب با ایجاد خط دوم انتقال آب تاکید داشته است، اما هنوز اقدام شایسته ای در این زمینه انجام نشده است.

عدم همکاری برخی مدیران میانی در وزارت نیرو تا آنجا پیش رفت که حتی امام جمعه یزد نیز بارها و بارها در خطبه های نمازجمعه به این مهم اشاره داشته و بر اعلام زمان مشخصی برای آغاز پروژه خط دوم انتقال آب به یزد تاکید داشته است.

حجت الاسلام محمدعلی صدوقی به تازگی نیز در جلسه ای که با حضور خبرنگاران برگزار شد، بر این مهم تاکید داشت و بیان داشت: مسئولان از روند پیشرفت مصوبات قبلی به ویژه در مورد طرح خط دوم انتقال آب که مورد تاکید رهبری و از مصوبات بسیار مهم سفر هیئت دولت به استان یزد است گزارشهایی تهیه و تنظیم کنند تا در جلسه دولت طرح شود.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه زمان مشخصی برای آغاز این پروژه اعلام کنند.

علاوه بر این برخی پروژه های راه و ترابری نیز به دلایل مختلفی از پیشرفت چندان مطلوبی برخوردار نبوده است.

اما در کنار تمامی این طرحها نمی توان،‌ مصوبات اجرا شده ای که گره از مشکلات مردم مناطق مختلف باز کرده است، چشم پوشی کرد.

پیشرفت 90 درصدی و 40 درصدی مصوبات سفرهای دولت در دور اول و دوم به استان یزد

مسئول پیگیری مصوبات سفرهای هیئت دولت در استان یزد در این زمینه اظهار داشت: مصوبات سفرهای اول و دوم هیئت دولت به استان یزد به ترتیب از 90 درصد و 40 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده است.

محمدعلی اعتباری افزود: سفر اول هیئت دولت به استان در مجموع 213 مصوبه و توافق نامه برای استان یزد در برداشت که 142 مصوبه آن به طور کامل محقق شد و مابقی آن در دست اقدام است.

وی اظهار داشت: در دور دوم سفر دولت به استان نیز تعداد 251 مصوبه و توافق نامه مورد تصویب قرار گرفت که 50 مصوبه آن به طور کامل اجرایی شده و مابقی در دست پیگیری و اقدام است.

اعتباری، ساخت مسکن مهر، ساخت بیمارستانهای شهید رهنمون و طبس، انجام مطالعه امکان سنجی ارتقا و تبدیل راه های اصلی و ترانزیتی استان به بزرگراه، ساخت مجتمع فولاد بافق، تسریع در اجرای پروژه های مجتمع فرهنگی، هنری (احداث تالار مرکزی) پردیس سینمایی و موزه هنرهای معاصر را در زمره مصوبات دور اول سفر دولت برشمرد.

وی با اشاره به اختصاص 40 هزار جلد کتاب مازاد بر سهمیه استان، شروع علمیات گازرسانی به شهرهای مهردشت و نیر، اتمام مطالعات آبرسانی 9 شهر استان، ساخت راه آهن یزد - اقلید، اجرای خط دوم انتقال آب به یزد، دوبانده کردن راه یزد - بافق و یزد - طبس، گاز رسانی به شهرها و روستاها، احداث راه ندوشن - ورزنه، اجرای محور راهور - دیهوک طبس، عملیات گازرسانی به محور صنعتی عقدا، اصلاح و بازسازی شبکه های آبرسانی شهرها و روستاهای استان را بخش دیگری از مصوبات این سفر برشمرد.

وی ادامه داد: تجهیز و راه اندازی موزه تاریخ و عبرت در صحرای طبس، تسریع در احداث نیروگاه زغالسوز طبس، احداث ساختمان مدیریت بحران استان، تکمیل، ترمیم و ساماندهی مسیل ها، سیل بندهای حفاظتی، لایروبی و مرمت قنوات، ایجاد و راه اندازی ایستگاه زلزله نگاری طبس، مطالعه گازرسانی به مناطق خرانق و دیهوک، تعیین روستاهای نمونه گردشگری استان، مطالعه و احداث مجتمع های اداری شهرستانهای استان ، آبرسانی و گازرسانی به روستاها و شهرها و ... از جمله مصوبات دور دوم سفر دولت به استان است.

مسئول پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به استان یزد همچنین احداث پستهای برق، احداث و تکمیل سالنهای ورزشی، تکمیل بیش از 80 مدرسه خیری، احداث مسکن معلولان و محرومان، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و اشتغال را در قالب مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهوری را نیز از طرحهای مهم سفرهای هیئت دولت اعلام کرد.

اعتباری از تهیه پیش نویس مصوبات دور سوم سفر دولت به استان یزد خبر داد و گفت: نشستی در این خصوص با معاون هماهنگی رئیس جمهوری و معاونان وزرا برگزار شده است.

به هر ترتیب مردم استان یزد امید دارند که این سفر نیز همچون سفرهای گذشته به ویژه در حوزه فرهنگ برای آنها پربار باشد و شاهد تحولات بزرگتری در استان دارالعلم و درالعباده یزد باشند.