افشاگران؛ بزرگترین چالش اطلاعاتی آمریکا

انتشار اسناد محرمانه دولت آمریکا توسط افراد ناراضی از سیاستهای کاخ سفید که بیشترشان از مخالفان جنگ هستند، دغدغه جدیدی است که در ماههای اخیر گریبانگیر مقامات این کشور بوده و می توان دریافت که این افشاگری ها بزرگترین ضایعه برای سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) است.

انتشار دهها هزار سند محرمانه جنگ افغانستان و عراق توسط ویکی لیکس طی ماههای اخیر نگرانی مقامهای آمریکایی را در این باره بسیار برانگیخته است، بطوری که وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد افشاگران خطرناک تر از جاسوسان هستند.

در همین حال آنتی وار در گزارشی با اشاره به وحشت آمریکا از افشای اسناد محرمانه نوشت: در پرونده ای که مرتبط با بازداشت "جفری استرلینگ" جاسوس سابق سیا به اتهام افشای عملیات ضدایرانی این سازمان است، وزارت دادگستری تاکید کرد که یک افشاگر و انتشار اطلاعات از سوی رسانه ها "تهدیدی جدی تر برای جامعه آمریکا" است تا فروش اطلاعات از سوی یک جاسوس به کشوری خارجی.

وزارت دادگستری آمریکا از افشاگران به عنوان افرادی خطرناک در مقایسه با جاسوسان یاد می کند.

پلیس فدرال آمریکا 16 دی ماه استرلینگ را که بین سالهای 1993 تا 2002 با سیا همکاری داشته به اتهام افشای اطلاعاتی در مورد عملیات سری ضدایرانی سیا بازداشت کرد. اف بی آی مدعی است که این اطلاعات در اختیار "جیمز ریزن" خبرنگار نیویورک تایمز قرار گرفته تا وی از آن برای نوشتن کتاب "دولت جنگ: تاریخ سری سیا و دولت بوش" (منتشر شده در سال 2006) استفاده نماید.

استرلینگ پنجمین شخص در تاریخ آمریکا است که متهم به افشای اسناد طبقه بندی شده است. محاکمه وی از سوی بسیاری از تحلیلگران موردی آزمایشی برای محاکمه "جولیان آسانگ" موسس سایت ویکی لیکس است.

انسانهای منتقد در داخل ساختار حکومتی و وزارت خارجه آمریکا کم نیستند و کافی است تا یکی از این افراد به این اسناد دسترسی داشته باشد که با انتشار این اسناد یک فاجعه و سقوط آزاد را برای سیاست خارجی ایالات متحده رقم می زند که عواقب بسیار وخیمی برای این کشور در پی دارد.

البته موضوع مهم این است که افشای اسناد محرمانه تنها به ضررآمریکا تمام می شود زیرا از آن پس هیچ دیپلماتی حاضر به گفتگو با مقامات آمریکایی نخواهد شد زیرا احساس امنیت نمی کند و بیم آن را دارد که افرادی خارج از دولت آمریکا به عنوان نمونه ویکی لیکس اسامی این افراد را به دولت های مختلف از جمله روسیه، چین و ایران می فروشند.

بدون شک انتشار اسناد محرمانه نوعی بی اعتمادی و تنش را در جهان افزایش می دهد و آن نوع نگاه افکار عمومی به نظام حاکم در سطح بین المللی، نوع دیپلماسی پنهان، سیات قدرت و منفعت محوری ایالات متحده است.

البته انتشار این اسناد در حالی صورت می گیرد که حتی "لئون پانتا" رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به وجود ضعف هایی در زمینه ارتباطات این سازمان اعتراف کرده و بر نیاز برای مدیریت بهتر اطلاعات و تقسیم اطلاعات با دیگر سرویس های اطلاعاتی تاکید کرده است.

ماهیت پراکنده شبکه های اطلاعاتی در آمریکا دلیل ضعف در سیاست خارجی ایالات متحده است.

از سوی دیگر ماهیت پراکنده شبکه های اطلاعاتی در آمریکا هماهنگی این سازمانها با یکدیگر را دشوار کرده و همین موضوع باعث رخنه ای بسیار عظیم در سیستم اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده زیرا سازمانهای اطلاعاتی در آمریکا بسیار مخفیانه فعالیت می کنند و هیچ کس دقیقا نمی داند که این سازمانها برای عملیات مبارزه با تروریسم چقدر هزینه پرداخت می کنند، چند نیروی استخدامی و چه تعداد برنامه های سری دارند و اینکه چه تعداد آژانس اطلاعاتی در ایالات متحده وجود دارد.

در حال حاضر تقریبا هزار و 300 آژانس دولتی در آمریکا فعالیت اطلاعاتی می کنند و جامعه اطلاعاتی ایالات متحده روزانه تقریبا 150 گزارش اطلاعاتی ارائه می دهد، اما بسیاری از این گزارش ها مورد بی اعتنایی مقامات قرار می گیرد.

در نهایت می توان گفت که دولت آمریکا در حال حاضر با بزرگترین ضایعه در سیستم اطلاعاتی خود مواجه است که به معمایی لاینحل برای این کشور تبدیل شده و مقامات آمریکایی که به تبعات این افشاگری ها واقف هستند از آن به عنوان خطری جدی تر در مقایسه با فروش اطلاعات توسط جاسوسان یاد می کنند.

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معصومه زارع