تقدیر استاندار آذربایجان غربی از ارسال پیامهای ابراز همدردی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده با ارسال نامه های جداگانه ای به واصیف طالب اف رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان، محمد رفیعی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در طرابوزان، سیدعلی سقائیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایروان، نوزاد هادی مولود و همه کسانی که در سانحه هوایی سقوط هواپیما با مردم استان ابراز همدردی کرده بودند تقدیر کرد.

متن نامه های جلال زاده به این شرح است: پیام تسلیت و اظهار همدردی جنابعالی به مناسبت سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران- ارومیه که متاسفانه منجر به درگذشت و مجروحیت تعدادی از هموطنان عزیز شد دریافت و موجب تسلی خاطر شد.

فلذا لازم می دانم مراتب تشکر و قدردانی خویش و خانواده های محترم داغدیده را از اظهار محبت جنابعالی اعلام نمایم.

قدردانی نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی از تلاش ستاد مدیریت بحران

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نطق روز یکشنبه مورخه خود در مجلس از تلاش های استاندار آذربایجان غربی و اعضای ستاد مدیریت بحران به دلیل امداد رسانی سریع و به موقع به سانحه دیدگان سقوط هواپیمای مسافربری خطوط تهران- ارومیه قدردانی کرد.

هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد، تعداد کشته‌شدگان این سانحه هوایی 78 نفر و تعداد مجروحان این سانحه 27 نفر اعلام شده است.