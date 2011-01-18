به گزارش خبرنگار مهر، گشت و گذاری در بازار خرده فروشی کالا در پایتخت شاخص بیشتر قیمتها را بدون نوسان نسبت به روزهای گذشته نشان می دهد و اگر چه این ثبات قیمتی بر بازار حاکم است اما مردم نیز در خریدهای خود هوشمندانه تر عمل کرده و به نظر می رسد در حد نیازهای ضروری روزانه خود خرید می کنند.

این در حالی است که اگر چه دولت با امضای تفاهم نامه های متعددی با تولید کنندگان از آنها درخواست کرده تا سطح قیمتها را تا اطلاع ثانوی ثابت نگه دارند اما به نظر می رسد یکی از دلایل ثبات قیمتی در بازار را بتوان کاهش تقاضا دانست.

مروی بر رفتار مصرف کنندگان در سالها و ماههای قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان می دهد که اگر چه در مواردی نوسان قیمتی در مورد برخی کالاها بروز و ظهور می کرد اما مردم با ورود تقاضاهای روزمره خود به بازار و عدم کاهش آنها تلاش داشتند تا بدون توجه به دخل و خرج خود و به دلیل حاکم بودن نظام یارانه ای در کشور، خریدهای خود را حتی با میزانی بالاتر از حد نیاز ادامه دهند اما اکنون چنین نیست و به نظر می رسد یکی از برکات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور تنظیم خودجوش الگوهای مصرف از سوی مصرف کنندگان و توجه بیشتر تولید کنندگان به حفظ کیفیت بوده است.

در این میان شاید اگر مصرف کنندگان بیشتر به حقوق خود آگاه می شدند می توانستند استراتژیهای هدفمندتری را در خریدهای روزمره خود به کار گیرند به این معنی که اگر تولید کننده و برخی افراد سودجو قصد داشتند تا حقوق وی را زیر پا گذاشته و جنس کم کیفیت با قیمت بالا را به وی عرضه کنند مردم با تغییر رفتار مصرفی خود اجازه زیر پا گذاشتن حقوق خود را نمی دادند.

در بازار چه می گذرد

گشتی در بازار میوه تهران نشان می دهد که اگر چه در روزهای گذشته بارندگی ها منجر به بروز اختلال در رفت و آمد کامیونها به ویژه در برخی راه‌های مواصلاتی شد اما با تدابیر تنظیم بازاری تمام تلاش به کار بسته شد تا از نوسان قیمتی در بازار جلوگیری شود، دراین میان قیمت انواع میوه موید این موضوع است که البته برخی سودجویان در مغازه های خود نیز قصد دارند تا از بروز این مشکل در برخی راه‌های کشور سوء استفاده کرده و به مصرف کنندگان اجحاف روا دارند که مردم باید چنین موارد تخلفی را با شماره تلفن 124 در میان گذارده تا بازرسان برای آن تدبیر کنند.

هم اکنون قیمت هر کیلوگرم موز 1090 تومان، پرتقال رسمی 550 تومان، لیموشیرین 730 تومان، سیب قرمز 900 تومان، نارنگی 900 تومان، سیب زرد 870 تومان، پرتقال تامسون 1250 تومان و خیار 890 تومان است.

در مورد تره بار نیز تغییر محسوسی در قیمت ها مشاهده نمی شود به نحوی که هر کیلوگرم گوجه فرنگی 750 تومان، بادنجان 730 تومان، هویج 320 تومان، شلغم 270 تومان، فلفل دلمه ای 700 تومان، نارنج 400 تومان، چغندر 280 تومان، لیموی سنگی 640 تومان، گریپ فورت 550 تومان، پیاز 570 تومان، سیب زمینی 520 تومان و کاهو 400 تومان عرضه می شود.

همچنین قیمت هر کیلوگرم شکر فله 1080 تومان، رب گوجه فرنگی 1700 تومان و قند فله 1200 تومان است. البته بازار حبوبات نیز تقریبا ثبات را نسبت به هفته گذشته تجربه می کند، به نحوی که هر بسته 900 گرمی لپه 2050 تومان، لوبیا چشم بلبلی 1500 تومان، لوبیا سفید 1750 تومان است.

قیمت راسته گوساله نیز 9850 تومان، ران گوسفندی 15500 تومان، خورشتی گوساله 8950 تومان، قلوه گاه گوسفند 8900 تومان، راسته گوسفندی 11650 تومان، ران گوساله 9000 تومان، گردن گوساله 7200 تومان، سردست گوساله 8750 تومان و کف دست گوسفندی 14850 تومان است.