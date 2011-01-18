  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

36 مصوبه در ستاد تسهیلات سفر مهران تصویب شد

36 مصوبه در ستاد تسهیلات سفر مهران تصویب شد

ایلام - خبرگزاری مهر: تاکنون در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان مهران 36 مصوبه در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار مهران صبح سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: تمامی این مصوبات در راستای رفاه حال مسافران و گردشگران ورودی به شهرستان مهران در ایام نوروز سال 90 به تصویب رسیده است.

ولی‌ الله حیاتی افزود: از مهمترین مصوبات می‌توان به افزایش ظرفیت اقامت گردشگران در شهرستان مهران، تشکیل گروه‌های ویژه هدایت مهمانان نوروزی در ورودی و خروجی شهرهای مهران و صالح آباد اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسات بر توجه ویژه به اماکن متبرکه امامزاده علی صالح و امامزاده سید حسن به عنوان دو ملجا و پناهگاه رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس تاکید شد.

فرماندار مهران تاکید کرد :تلاش در راستای شناسایی هر چه بیشتر این دو امامزاده گرانقدر و تبلیغ کرامات امامزاده‌های علی صالح و سید حسن در حوزه شهرستان مهران از دیگر موضوعات مورد توجه بود.

حیاتی ادامه دا د: برنامه ‌ریزی‌های لازم برای برپایی ایستگاه‌های صلواتی، امداد و نجات، خدمات رسانی و همچنین تهیه بسته‌های فرهنگی در زمینه توانمندیهای بخشهای مختلف در حوزه شهرستان مهران و توزیع در ایام نوروز صورت گرفته است.

وی یادآور شد: علاوه بر این بروشورهایی در راستای معرفی سرزمین دفاع مقدس مهران با نقشه‌هایی از نقاط یادمانی و گردشگری برای ارائه به مسافران ورودی در ایام نوروز تهیه شده است.

کد مطلب 1234692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها