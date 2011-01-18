36 مصوبه در ستاد تسهیلات سفر مهران تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار مهران صبح سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: تمامی این مصوبات در راستای رفاه حال مسافران و گردشگران ورودی به شهرستان مهران در ایام نوروز سال 90 به تصویب رسیده است.



ولی‌ الله حیاتی افزود: از مهمترین مصوبات می‌توان به افزایش ظرفیت اقامت گردشگران در شهرستان مهران، تشکیل گروه‌های ویژه هدایت مهمانان نوروزی در ورودی و خروجی شهرهای مهران و صالح آباد اشاره کرد.



وی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسات بر توجه ویژه به اماکن متبرکه امامزاده علی صالح و امامزاده سید حسن به عنوان دو ملجا و پناهگاه رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس تاکید شد.



فرماندار مهران تاکید کرد :تلاش در راستای شناسایی هر چه بیشتر این دو امامزاده گرانقدر و تبلیغ کرامات امامزاده‌های علی صالح و سید حسن در حوزه شهرستان مهران از دیگر موضوعات مورد توجه بود.



حیاتی ادامه دا د: برنامه ‌ریزی‌های لازم برای برپایی ایستگاه‌های صلواتی، امداد و نجات، خدمات رسانی و همچنین تهیه بسته‌های فرهنگی در زمینه توانمندیهای بخشهای مختلف در حوزه شهرستان مهران و توزیع در ایام نوروز صورت گرفته است.



وی یادآور شد: علاوه بر این بروشورهایی در راستای معرفی سرزمین دفاع مقدس مهران با نقشه‌هایی از نقاط یادمانی و گردشگری برای ارائه به مسافران ورودی در ایام نوروز تهیه شده است.