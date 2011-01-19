توجه به اولویتها شعاری نباشد/ تأکید شبکه تهران بر تولید سریالهای دینی

مسعود احمدی افزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تأکید مقام معظم رهبری بر نمود دین، اخلاق، امید و آگاهی در برنامه های صدا و سیما که سال گذشته در حکم تمدید مدیریت مهندس ضرغامی بر آن تأکید داشتند، اظهارداشت: بعد از ابلاغ راهبردهای مقام معظم رهبری خطاب به صدا و سیما، در حوزه سیما برنامه ریزی کاملی انجام شد و شبکه پنج هم سعی کرد این راهبردها را در چارپوبی که سازمان آن را مشخص کرده دنبال کند.

مدیر شبکه تهران یادآور شد: البته تأکید بر این چهار محور به این معنا نبود که در صدا و سیما این مسائل مغفول مانده بلکه تأکید بیشتر بر این است که اگر در جاهایی این نکته مورد پردازش کمتری قرار گرفته به آن بیشتر پرداخته شود و یا اگر این محورها در ضمن برنامه است به عین تبدیل شود و یا اگر به عنوان یکی از اهداف فرعی است به عنوان هدف محوری دنبال شود.

احمدی افزادی یادآور شد: رسانه این چهار محور را همراه با محور خانواده و یا محور تأکیدی همت مضاعف و کار مضاعف را نصب العین خود قرار داد و زیرشاخه های متعددی از این محورها استخراج کرد که از طریق حوزه های مختلف سازمان به همه شبکه ها ابلاغ شد و خود شبکه ها نیز در این زمینه کار کردند و هسته های پژوهشی در سازمان در همه رده های مدیریتی و برنامه ریزی شکل گرفت تا بتوانند این منویات را به یک مقوله کاربردی تر و عینی تر تبدیل کنند.

بازشناسی برنامه های شبکه تهران

وی بازشناسی برنامه های شبکه تهران را اولین گام در این جهت خواند و افزود: ما طرحها و برنامه های خود را مرور کردیم و در این راستا چند اتفاق را سامان دادیم به این معنی که اگر طرحی ناقص اما برنامه آن کامل است، آن طرح را تکمیل کنیم و یا باالعکس و یا اگر هم طرح و هم برنامه ناقص است هر دو را کامل کرده و در غیر این صورت هر دو را حذف کنیم و برنامه های دیگری با در نظر گرفتن اهداف مورد نظر جایگزین شوند.

مدیر شبکه تهران افزود: در وهله دوم سعی کردیم ببینیم جای چه برنامه ها و محورهایی خالی است و تلاش کردیم برنامه ها با محورهای جدید و مورد تأکید بیشتر همخوانی داشته باشد و نقاط ضعف را جبران کنیم. و در وهله سوم با توجه به شناسایی برنامه ها و ورود نکته های تأکیدی به برنامه ها، نیازمند برنامه های جدید بود که این برنامه ها تولید و یا در دستور تولید قرار گرفت که می توان به آنها ویژه برنامه گفت.

وی ماهیت رسانه ملی در فضای جمهوری اسلامی ایران را چیزی خارج از این چهار محور ندانست و تأکید کرد: آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که باید این چهار محور همراه با ریزمحورها را بسیار جذاب به مخاطب عرضه کنیم به گونه ای که مخاطب آن را بعنوان یک شعور بپذیرد نه اینکه بعنوان شعار و حرف با آن مواجه شود.

افزادی تصریح کرد: رسانه باید بواسطه عمل به این نکات تأکیدی هم در راستای بحث مشروعیت خود– که یک رسانه دینی است- کار کند و هم مقبولیت خود را ارتقا دهد که ملازمه این دو بسیار سخت، حساس و ظریف و در عین حال ضروری است که در حوزه سیما این حساسیت چند برابر می شود.

مدیر شبکه تهران گفت: در ابتدای امر سعی کردیم اولا تمام برنامه ها رنگ این چهار محور را بیشتر بگیرند ثانیا ویژه برنامه هایی را طراحی کردیم مبنی بر اینکه این محورها در شبکه بیشتر نمود داشته باشد، ما در صدد این هستیم که توازنی بین درصد پخش برنامه های مستقیم، غیرمستقیم و منعطف ایجاد کنیم.

تبیین جایگاه شبکه پنج

وی به جایگاه شبکه پنج اشاره کرد و افزود: از یک سو این شبکه، یک شبکه ملی است چون تهران شهر ملی است، ازسوی دیگر این شبکه، مرجع شبکه های استانی است و الگو برای همه شبکه های استانی کشور است و از دیگر سو این شبکه، شبکه محلی است و مردم این شهر نیازهای عینی و محلی دارند که باید پاسخگو این نیازها باشیم. ضمن اینکه این شبکه در سایر استانها به صورت دیجیتال و خارج از کشور هم قابل دریافت است، پس باید این شبکه قالبهای برنامه سازی متنوع و جذاب و در شأن مخاطبش داشته باشد.

وی بیشترین تأکید شبکه پنج را در این چهار محور در حوزه نمایشی اعلام کرد و گفت: ما در حوزه فیلم و سریال تأکید داریم که هیچ سریالی در شبکه پنج نباید تولید شود مگر اینکه یکی از این چهار محور را در درون خود با هدف گیری مشخص داشته باشد البته پیش از این هم این هدفگیری ها بوده اما این بار هدفگیری ها صریحتر و شفافتر است یعنی شاید پیشتر بسیاری از محورهای مورد نظر با سریالها منطبق می شد اما امروز سریالهای ما باید بر این محورها منطبق شوند.



معرفی سریالهای مبتنی بر امید، آگاهی، دین و اخلاق

احمدی به برخی مجموعه های تلویزیونی شبکه پنج در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: مجموعه هایی چون" دستان سبز" در محور دین و اخلاق، سریالهای" سه، پنج، دو" و " اینجا تهران است" در محور امید و آگاهی، سریال نوروز با نام موقت" سفر، کیش، مات"، "سراب" در بحث امید و مهاجرت معکوس و "پدربزرگ و نوه" بر مبنای امید تولید خواهد شد.

وی در حوزه سریالهای دینی نیز گفت: کار پیش تولید سریال ویژه ماه مبارک رمضان با نام موقت " درنگ" آغاز شده و امیدواریم تا پیش از سال جدید تصویربرداری و تولید این سریال را آغاز کنیم. همچنین سریال" شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" به عنوان یکی از سریالهای ابتکاری در حوزه دین و اخلاق است و یکی از پربیننده ترین سریالهای هفتگی سیما محسوب می شود که برای سال آینده نیز این سریال دنبال می شود.

وی با اشاره به مهمترین برنامه های ترکیبی شبکه پنج در رده سنی خردسال و کودک ، تأکید کرد: در این حوزه برنامه ها فعال است و محورها تغییر کرده است، مثلا برنامه شاد و کودکانه " رنگین کمان" سعی کرده از مفاهیم دینی برخوردار باشد منتهی به شکلی که کودک آن را درک کند. یا برنامه" باغ خوشید باغ ماه" ویژه مناسبتها طراحی شده است.

وی از برنامه "بچه های دیروز" به عنوان یکی از برنامه های امیدمحور و آگاهی بخش شبکه تهران یاد کرد و گفت: حدیث " رَحِمَ اللّهُ اِمْرَاً عَلِمَ مِن أینَ وَفی أینَ وَ إلی أینَ" حضرت امیرالمؤمنین (ع) سرلوحه کار شکل گیری ایده اولیه این برنامه است و جذابیت این برنامه برای مخاطب به این دلیل است که آگاهانه شما را به یاد دیروز و امروز می اندازد و سعی می کنید از ورای امروز و دیروز به فردا هم فکر کنید.

احمدی افزادی فعالیت گروه دانش و اقتصاد شبکه تهران را بیشتر متمرکز بر شیوه زندگی مردم و بحث آگاهی عنوان کرد و گفت: در همه برنامه های گروه معارف اسلامی این چهار محور بیشتر نمود پیدا کرده است و گروه سیاسی در حوزه آگاهی فعال است و به طور کلی همه گروههای شبکه بر این چهار محور کار کارشناسی کرده اند.

تغییر در مستندها

وی بیشترین تغییرات ناظر بر چهار محور تأکیدی را متوجه گروه فرهنگی اجتماعی شبکه تهران اعلام کرد و گفت: با توجه به حجم پوشش گسترده آنتنی، این گروه جایگاه سنگینی دارد که بیشترین تغییرات را در حوزه برنامه های "ج" و "د" برای انطباق بیشتر در چهار محور داشته است و همه برنامه های این گروه دچار تحول شده و برنامه های جدیدی نیز اضافه شده است. مثلا در مستندهای اجتماعی بیشتر بر این چهار محور متمرکز شده ایم و یا برنامه سلام تهران، به خانه برمی گردیم ، تهران 20، در شهر و در استان کاملا عوض شده و سعی شده آگاهانه به سمت این مسئله حرکت کنیم.



تهران ام القرای جهان اسلام

احمدی افزادی یادآور شد: امروز جامعه ما در تهران به عنوان "ام القرای جهان اسلام" نیاز به امید دارد و باید بداند در چه جایگاهی قرار گرفته و چه پیشرفت عظیمی حاصل شده است چون بسیاری از مواقع این پیشرفتها و این نهضت عظیم علمی و عملی که در جامعه ایران و تهران اتفاق افتاده تحت الشعاع برخی تبلیغات سوء رسانه های مغرض و بیگانه قرار می گیرد و وظیفه ماست که این مسئله را نشان دهیم که آنچه جامعه ما به دست آورده با هیچ دستاوردی به لحاظ عظمت قابل مقایسه نیست و ما گنج حکمت و دانش و خرد را در خانه خود داریم و این بزرگترین هدف ما در امیدبخشی است.

مدیر شبکه تهران در پایان تأکید کرد: ظرفیت رسانه عظیم ترین ابزار فرهنگی و ارتباطی در جهان جدید است اما نیازمند کمک دستگاههای دیگری است. این چهار محور مورد تأکید مقام معظم رهبری تنها متعلق به رسانه نیست بلکه متعلق به همه دستگاههای فرهنگی و حوزه فرهنگ اجتماعی است و همه دستگاهها باید بر این چهار محور کار کنند چون زیربنای رشد و ارتقای جامعه به سوی شأنیت جامعه ایران، حرکت همه جانبه در این چهار محور است.