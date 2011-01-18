کلاهبردار 1.8 میلیارد ریالی در کرمان دستگیر شد

سرهنگ هوشنگ پور رضا قلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در پی شکایت از سوی مسئول یکی از شعب تعاونی های اعتباری مبنی بر جعل و کلاهبرداری و ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، تحقیقات لازم در این خصوص آغاز شد.

این مقام امنیتی کرمان گفت: در این پرونده مسئول تعاونی اعتباری از یکی از کارکنان شعبه بدلیل جعل مدارک و اخذ 300 میلیون ریال وام شکایت نموده بود که بلافاصله کارمند مورد نظر به اداره آگاهی احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در بازجویی های تخصصی توسط کارآگاهان، این متهم لب به اعتراف گشود و اعلام داشت دو حساب جداگانه با مشخصات جعلی در شعبه افتتاح کرده است.

وی گفت: این جاعل استفاده از مدارک سایر پرونده های وام گیرندگان موجود در بایگانی شعبه اقدام به جعل اوراق هویتی نموده و مدارک بدست آمده را جهت اخذ وام در دو پرونده مورد نظر درج نموده است.

وی اضافه کرد: این جاعل با این دو پرونده جعلی و سپرده گذاری 120میلیون ریالی اقدام به اخذ 300 میلیون ریال وام نموده است و مبلغ مورد نظر را طی پنج مرحله از حسابها برداشت کرده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این در خلال رسیدگی به دو فقره جعل یادشده 19نفر از شهروندان به اداره آگاهی مراجعه و از این متهم به جرم کلاهبرداری، خیانت در امانت و صدور چک بلامحل شکایت کردند.

این مسئول گفت: در تحقیقات تکمیلی متهم این پرونده، تمامی موارد کلاهبرداری را تائید کرد و به دستور بازپرس نامبرده به اتهام جعل فیزیکی، جعل رایانه ای، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، تحصیل مال نامشروع، فروش مال غیر، صدور چک بلامحل و کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون ریال با قرار بازداشت موقت تحویل زندان شد.