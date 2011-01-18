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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۶

سهرابی در دیدار خلیفی:

تقویت رایزنی های مجالس در زمینه مصالح کشورهای اسلامی ضروری است

تقویت رایزنی های مجالس در زمینه مصالح کشورهای اسلامی ضروری است

سفیر ایران در دیدار رئیس مجلس قطر با اشاره به حساسیت و اهمیت تحولات در عرصه بین المللی و منطقه بویژه مسائل مبتلا به جهان اسلام ،تقویت رایزنیها و مشورتها بین پارلمانهای کشورهای اسلامی برای اتخاذ تدابیر و تصمیماتی موثر در راستای حمایت و دفاع از مصالح و منافع امت اسلامی را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه در دیدار با محمد بن مبارک الخلیفی رئیس مجلس شورای قطر در خصوص توسعه و گسترش روابط پارلمانی بین ایران و قطر بحث و تبادل نظر کرد.

 سفیر ایران در این دیدار با اشاره به سطح خوب روابط سیاسی بین دو کشور بر اساس عزو اراده جدی مسئولین عالیرتبه ایرانی و قطری و تلاشها و پیگیریهای صورت گرفته برای توسعه همه جانبه روابط در ابعاد اقتصادی و تجاری و بازرگانی و نیز اجرایی شدن توافقنامه های مختلف فیمابین دو کشور ، حمایت مجالس دو کشور را در فراهم کردن زمینه های قانونی توسعه روابط موثر و کارساز دانست  و افزود : تسهیل در روند تصویب توافقات فیمابین تلاش دستگاههای مختلف اجرایی را در عملیاتی کردن این توافقات تسهیل می کند.

سفیر ایران همچنین با اشاره به حساسیت و اهمیت تحولات در عرصه بین المللی و منطقه بویژه مسائل مبتلا به جهان اسلام بویژه قضیه فلسطین و نیز برگزاری همایش بین المللی قدس در دوحه ضرورت تداوم و تقویت رایزنیها و مشورتها بین پارلمانهای کشورهای اسلامی برای اتخاذ تدابیر و تصمیماتی موثر در راستای حمایت و دفاع از مصالح و منافع امت اسلامی مورد تاکید قرار داد.

محمد بن مبارک الخلیفی رئیس مجلس شورای قطر نیز در این دیدار با اشاره به اهتمام و اصل ثابت سیاست خارجی دولت قطر در توسعه و گسترش روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری همسایه ، مهم و تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و بین المللی ، آمادگی این کشور را برای تقویت و تداوم مشورتها و رایزنیها بین مجالس دو کشور در چارچوب اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی در راستای مصالح و منافع جهان اسلام اعلام کرد.

رئیس مجالس قطر با ابلاغ سلامهای صمیمیانه خود به دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حضور و نقش آفرینی موثر و مهم ایران در عرصه تحولات منطقه ای و بین المللی و جهان اسلام و مسائل مرتبط با قضیه فلسطین و لبنان و افغانستان و پاکستان و سودان و دیگر مناطق جهان اسلام را در راستای منافع و صلح و ثبات منطقه مورد تاکید قرار داد.

رئیس مجلس شورای قطر با ابراز خرسندی از روند خوب روابط و تبادل هیئتهای مختلف و متعدد بین دو کشور بر ضرورت تقویت ارتباط و همکاری بین کمیسیونهای مختلف مجالس دو کشور و هماهنگی در جهت فراهم کردن زمینه های قانونی اجرایی شدن توافقات فیمابین مورد تاکید قرار داد.            
 

کد مطلب 1234701

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