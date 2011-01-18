سینماهای آذربایجان شرقی نیازمند نوسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهدی اسماعیلی صبح سه شنبه در دیدار سرپرست جدید حوزه هنری استان با وی، با اشاره به وضعیت سالن های سینما در استان آذربایجان شرقی گفت: بهبود وضع فیزیکی و تجهیز سینماهای استان باید در اولویت حوزه هنری قرار گیرد.

وی ادامه داد: در کنار این امر مهم توجه به کیفیت فیلم های اکران شده، همگونی با فرهنگ بومی و اسلامی منطقه و نیازهای به حق مخاطبان ضروری و غیر قابل انکار است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی نگاه تک بعدی به سالن سینما را آسیب این حوزه دانست و افزود: امیدواریم با همکاری نهادهای مختلف شاهد تأسیس مجتمع ها و پردیس های سینمایی با رویکرد چند بعدی در زمینه های فرهنگی، تفریحی، هنری و پرورشی در استان باشیم.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود تولیدات جذاب و پر محتوای هنری را اولویت و رسالت حوزه هنری برای ارتباط وسیع با مخاطبان دانست.

وضعیت یکی از سینماهای آذربایجان شرقی

وی مهندسی فرهنگی را به عنوان یکی از دغدغه های اساسی کشورو نظام عنوان کرد و افزود: مهندسی فرهنگی برگرفته از دستورات دین و فرهنگ اسلامی است و دستیابی به آن با کمک افراد صاحب فکر و اندیشمند و هنرمندان درحوزه های مختلف امکانپذیر خواهد بود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی، حوزه هنری را نهادی تأثیرگذار در مسیر مهندسی فرهنگی کشور نامید و گفت: حوزه هنری می تواند با بهره گیری از فعالیت های هنری به ایجاد فرهنگ غنی اسلامی در سطح جامعه کمک کند.

اسماعیلی با اشاره به تولیدات حوزه هنری در زمینه های مختلف هنری همچون فیلم، تئاتر، تجسمی و ادبیات گفت: آثار هنری می توانند با اثر گذاری مضاعف و چند بعدی پیشرو ترین ابزار در انتقال مفاهیم عمیق انسانی و اسلامی به ذهن افراد بویژه نوجوانان و جوانان باشند.

وی ادامه داد: تولیدات هدفدار، فاخر و فکر شده حوزه هنری می تواند در راستای تعمیق باورهای دینی یا هنجارهای اجتماعی و فرهنگسازی عمومی قدم های استواری برداشته و تأثیرات ماندگاری بیافریند.