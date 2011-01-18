مقابل سوء استفاده از نامم به عنوان کارگردان "فرزند صبح" بایستید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، آمده است: در خبرها خواندم که آقای محمدرضا شرف‌الدین فرم درخواست شرکت در جشنواره فیلم فجر را برای فیلم "فرزند صبح " پر کرده است. ایشان در ضمن وانمود کرده‌اند که دارند دنبال من می‌گردند در حالی که می‌دانند اختراعی به نام تلفن از صد و اندی سال پیش به میان آمده و مردم به واسطه آن با هم حرف می‌زنند و می‌دانند که من از حدود دو سال پیش از داخل و خارج کشور تلاش کردم تا با ایشان گفتگو کنم و جلوی ضایع شدن زحمات خودم و گروهی از تواناترین هنرمندان ایران را بگیرم اما موفق نشدم و ایشان حاضر به شنیدن صدای من نشد. من نمی‌خواهم حوصله شما را سر ببرم و بنابراین داستانی طولانی را کوتاه می‌کنم.

در ادامه این یادداشت می‌خوانیم: اکنون از پایان فیلمبرداری فیلم "فرزند صبح" بیش از سه سال می‌گذرد. در دو سال اول این سه سال تهیه‌کننده به کلی ناپدید شده بود و دستمزد گروه سازنده را در ماه آخر فیلمبرداری هم پرداخت نکرده بود. در آن دو سال فیلم در دفتر کار من به وسیله سیف‌الله داد تدوین شد و سیف الله تا پایان کارش هیچ دستمزدی دریافت نکرد. هزینه‌های دفتری و کرایه میز تدوین هم پرداخت نشد اما آقایان تهیه‌کننده که تا آن زمان ناپدید بودند بلافاصله بعد از خروج من از ایران مشغول تدوین مجدد، دوبلاژ، صداگذاری و ساخت موسیقی متن شدند و فیلمی را که می‌پسندیدند ساختند.

افخمی یاد آور شده: من حضرت امام خمینی (ره) را عزیز می‌دارم و سال‌هاست که لاف چاکری او را می‌زنم به همین دلیل به هیچ صورت حاضر نیستم نام خود را پای فیلمی از شکل افتاده‌ای بگذارم که تهیه‌کنندگان روی ویرانه تصاویر ما ساخته‌اند. فیلم "فرزند صبح" فیلمی بود که بر بنیان صدا و سکوت و موسیقی طراحی شده و بنا بود تصاویر آن پایه ایجاد یک فضای صوتی و موسیقایی مخصوص و متانسب با داستان باشد . گذشته از این فیلمبرداری با تکنیک سوپر سی و پنج میلی‌متری و قاب کامل انجام شده که لازم است بعد از تدوین به صورت دیجیتال درآید تا در هر نما قاب درست انتخاب شود. به عبارت دیگر مراحل لابراتواری این فیلم در ایران قابل انجام نیست مگر آن که هر نما بخشی از قاب کامل به طور اتفاقی چاپ شود و همان بلایی که بر سر صدا آمده بر تصویر هم نازل شود.

وی در ادامه این نامه تاکید کرده: همه اینها در شرایطی است که تمام مخارج فیلم خیلی کمتر از دو میلیارد تومان بوده و مجموع اموالی که با همین بودجه خریداری شد از جمله زمین بیست هزار متری عرصه دکور، چهارده کامیون نظامی مدل 1910، هشتصد دست لباس، مقداری فرش و اشیا قیمتی و مجموعه‌ای از ابزارهای فنی نورپردازی و فیلمبرداری که به تدریج در طول فیلمبرداری خریداری شد و هم اکنون در اختیار تهیه‌کنندگان است بیش از دو میلیارد تومان قیمت پیدا کرده است. این از برکت وجود خمینی نازنین است که فیلم او بیش از آنچه که از بودجه عمومی مصرف کرده به اموال عمومی برگردانده است.

افخمی در ادامه این نامه از مدیرعامل خانه سینما در خواست کرده: اما تقاضای من از شما به عنوان مسئول حقوق صنفی و حرفه ای دست اندرکاران سینما این است که جلوی سو استفاده از نامم را به عنوان کارگردان در آنچه از "فرزند صبح" به نمایش درخواهد آمد بگیرید . من فیلم فعلی را کارگردانی نکرده‌ام صدای هر فیلم نیمی از تاثیر آن را می‌سازد اما در مورد "فرزند صبح" که صدابرداری مستقیم ندارد تمام تاثیرات صوتی حتی نحوه و لحن اجرای گفتگوها می‌بایست بعد از فیلمبرداری و طی دوبلاژ کارگردانی می‌شد.

وی در پایان خاطر نشان کرده: من هیچ نقشی در انتخاب سازنده موسیقی، صداگذاری و طراحی صوتی نداشته‌ام و مسئولیت تصاویر فیلم را هم به دلیل دستکاری در تدوین و قاب بندی نمی‌پذیرم. لطف بفرمایید و آقایان تهیه‌کننده را ملزم نمایید تا مسئولیت کارگردانی این فیلم را بر عهده بگیرند یا چنان که آداب و سنت‌های سینما اقتضا می‌کند در مقابل عنوان کارگردان از یک نام مستعار استفاده کنند.