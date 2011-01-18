به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه نشست هفتگی مدیران شبکه با مسعود احمدی، مدیر شبکه تهران از امیرحسین شریفی به عنوان تهیه‌کننده سریال پربیننده "خانه بی‌پرنده" تقدیر شد.

در ابتدای این مراسم مسعود احمدی، مدیر شبکه تهران با اشاره به نکات مثبت این مجموعه گفت: "خانه‌ بی‌پرنده" یکی از سریال‌های پاک و نجیب و با زندگی مردم عجین بود و اکثر خانواده‌های خودمان هم این سریال را تعقیب می‌کردند و لذت می‌بردند. ما این سریال خوب را مدیون زحمات بی‌شائبه آقای امیرحسین شریفی که در کنارمان است، هستیم.

محمدرضا معصوم‌زادگان، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه تهران و قائم مقام مدیر شبکه از روند بدون حاشیه و بی‌دردسر برای شبکه تهران از امیرحسین شریفی تقدیر و سپاسگزاری کرد و گفت: امیدواریم در آینده هم بتوانیم با این تهیه کننده فعال و خوب همکاری مستمر داشته باشیم.

امیرحسین شریفی پس از صحبت مدیر شبکه و قائم مقام شبکه از نوع نگاه آنها قدردانی کرد و گفت: این تشویق‌ها و تمجیدهاست که ما هنرمندان را دلگرم می‌کند تا در راه فرهنگ و هنر این مرز و بوم اسلامی با دل و جان و فعالیت شبانه‌روزی حرکت کنیم. من از شما سپاسگزارم که لااقل زحمات ما را دیدید.

وی در پایان گفت: به نظرم جای همه همکاران من که در این سریال زحمات بسیار کشیدند، خالی است. به ویژه کارگردان، نویسنده، عوامل پشت صحنه و بازیگران، ولی من ابراز محبت‌های مدیران عزیز را به نمایندگی از شما به آنها ابلاغ می‌کنم.