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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۸

بیانیه دادگاه بین المللی:

محتوای کیفرخواست پرونده حریری فعلا محرمانه است

محتوای کیفرخواست پرونده حریری فعلا محرمانه است

دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور نخست وزیر اسبق لبنان با اشاره به تحویل کیفرخواست این پرونده، در بیانیه ای اعلام کرد: محتوای این کیفرخواست فعلا سری باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به پرونده ترور "رفیق الحریری" نخست وزیر فقید لبنان روز دوشنیه در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: "دانیل بلمار" دادستان دادگاه کیفرخواست این پرونده را به "دانیل فرانسین" قاضی دادگاه تحویل داده است.

"دانیل بلمار" بلمار دادستان و "دانیل فرانسین" قاضی داگاه بین المللی ترور حریری

در این بیانیه آمده است: مستندات متعلق به ترور نخست وزیر سابق لبنان هم اکنون در اختیار قاضی دادگاه قرار گرفته است، اما محتوای این کیفرخواست تا زمانی که تدابیر مقدماتی طی شود سری و محرمانه باقی خواهد ماند.

"سید حسن نصرالله" دبیرکل جنبش حزب الله لبنان یک شنبه شب در اظهاراتی مهم تاکید کرده بود: دادگاه ترور حریری در روزهای آتی حکم احتمالی را صادر خواهد کرد و این مسئله در راستای تحت الشعاع قرار دادن مذاکرات جریانهای لبنانی در راستای معرفی کابینه جدید و نخست وزیر خواهد بود.

دبیرکل جنبش حزب الله لبنان همچنین تاکید کرد: مخالفان با نخست وزیری مجدد شخص "سعد الحریری" به علت بی کفایتی وی و جریانش مخالفند و روی گزینه های دیگر نظر دارند.

این در حالی است که روز گذشته "میشل سلیمان" رئیس جمهور لبنان از تعویق مذاکرات در زمینه تشکیل کابینه جدید تا هفته آتی خبر داده بود.

کد مطلب 1234709

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