152 هزار نامه مردمی در گلستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد علی نوبخت صبح سه شنبه در بازدید از سامانه الکترونیک مردم با دولت " سامد" گفت: فرآیند بررسی نامه های سفر چهار مرحله است که شامل بازگشایی ،تلخیص ،پردازش و تفکیک است.

وی اظهار داشت: پس از طی این مراحل توسط 240 نفر نیروی انسانی، تعداد 44 هزار و 147 نامه در فرمانداریهای استان با تعیین محققان در حال بررسی است و مابقی آنها نیز در 37 دستگاه اجرایی استان بررسی می شود.



مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بر اساس اعلام محمدهاشم غرقی، رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری و عادل محمدی، مدیرکل ارتباطات این مرکز، استان گلستان رتبه ممتاز در پاسخگویی و رسیدگی به نامه های دور سوم سفر رئیس جمهور را کسب کرده است.



وی به سامانه سامد اشاره و اضافه کرد: با افتتاح این سامانه مردم استان می توانند از طریق تماس با شماره 111 و همچنین به صورت حضوری و اینترنتی مشکلات و موضوعات خود را با مسؤولان و دولتمردان در میان بگذارند.

نوبخت افزود: سامانه سامد این قابلیت را دارد که پس از گرفتن اطلاعات و انجام کارهای کارشناسی، نیازهای مردم را به دستگاه ها و وزارتخانه های مربوطه ارجاع دهد.

وی خاطرنشان کرد: این سیستم همچنین قابلیت پیگیری و نظارت برای انجام کارهای اجرایی را دارد و متقاضیان نیز می توانند با مراجعه به این سیستم، از آخرین وضعیت نامه خود باخبر شوند.

به گفته نوبخت، سیستم سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت در حال حاضر در سراسر کشور در تمامی استان ها برقرار است و مردم سراسر کشور می توانند از طریق این سامانه مشکلات و موضوعات خود را با دولتمردان در میان بگذارند.

وی در خصوص سامانه سامد گلستان گفت: در حال حاضر تعداد هجده نفر که از طریق آزمون جذب شده اند در این مرکز مشغول به کار بوده و آماده پاسخگویی و مشاوره به هم استانیهای عزیز هستند.

سامانه الکترونیک ارتباط مردم با دولت استان گلستان به نام «سامد» عصر دوشنبه همزمان با ده استان کشور به صورت پایلوت با حضور دکتر محمود احمدی نژاد از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.