سامانه سامد در هرمزگان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، پرویز سالاری صبح سه شنبه با حضور در مرکز سامد هرمزگان در ویدیو کنفرانس افتتاحیه این سامانه شرکت کرد تا همزمان با سراسر کشور سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت "سامد" در استان هرمزگان نیز مورد بهره برداری قرار بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان در توضیح علت راه اندازی این مرکز بیان داشت: نگرش عدالت محورانه و در پی آن حرکت بزرگ و انقلابی سفرهای استانی عزم دولت را در پیگیری بهنگام موضوعات مطروحه دو چندان کرد.

وی ادامه داد: به دنبال سفرهای استانی و رسیدگی به انبوه مطالبات مردمی خلاء وجود سیستمی مکانیزه و کارآمد در راستای رسیدگی و پاسخگویی نمایان شد که راه اندازی سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد) به همین جهت است.

سالاری از مزایای مهم اجرایی شدن این طرح را تعامل آسان مردم و دولت، تسریع در اتنقال مشکلات و نظرات مردمی به مراجع مربوط، پاسخگویی سریع و رسیدگی موثر به تقاضای مردم عنوان کرد و اظهار داشت: این پروژه که به منظور تعامل آسان بین مردم و دولت و تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردمی راه اندازی شده است، نظارت موثر دولت برتمام فرآیندهای رسیدگی به شکایات و درخواستهای مردم را فراهم می کند.

وی گفت: این سامانه با هدف ارتقای تعامل دو سویه مفید و موثر مردم و دولت و در راستای سیاستهای دولت خدمتگزار راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: پاسخگویی سریع و شفاف با شیوه های علمی جدید و با رصد لحظه به لحظه و مسیرخوانی مطالبات مردمی، جلوگیری از انباشتگی درخواستهای مردمی از دیگر اهداف راه اندازی این سامانه است.

وی خاطر نشان کرد: در این سامانه با تعریف سرشماره 111 در هر نقطه از استان هر شهروند می تواند با سایت پاسخگویی سامد ارتباط برقرار کرده و درخواستها و شکایات خود را مطرح کند

وی ابراز داشت: در این سامانه با ارائه کد رهگیری مردم می توانند در هر مرحله پرونده خود را پیگیری کنند.