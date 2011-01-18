زائران انفرادی عتبات عالیات به مرز بین المللی مهران مراجعه نکنند

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با بیان اینکه مراجعه برخی زائران انفرادی به مرز مهران، سبب سرگردانی و اتلاف وقت آنها می شود، از زائرین عتبات عالیات خواست برای خروج انفرادی از مرز مهران به این شهرستان مراجعه نکنند.

وی ادامه داد: همچنان از تردد زائران انفرادی در مرز بین المللی مهران جلوگیری می شود.

فرماندار مهران گفت: به مناسبت اربعین حسینی (ع) فعالیت صادراتی کالا در بازارچه مرزی مهران به کشور عراق به مدت چهار روز کاهش می یابد.

وی افزود: بازارچه مرز بین المللی و تجاری مهران در روز اربعین حسینی(ع) تعطیل می شود.

این مسئول یادآور شد: تنها تردد کامیونهای حامل بار متوقف می شود و تردد زئران عتبات عالیات در قالب کاروانهای حج و زیارت از این مرز صورت می گیرد.







