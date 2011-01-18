جذب سومین بازیکن خارجی برای دیدار با "شانویل"/ هیچ اطلاعی از حریف ندارم

فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم ذوب آهن از دو سهمیه خود برای جذب بازیکن خارجی در رقابتهای لیگ برتر استفاده کرده است، اظهارداشت: البته تیمهایی که به مرحله پلیآف لیگ برتر میرسند میتوانند برای جذب سومین بازیکن خارجی هم اقدام کنند اما در نظر داریم پیش از این مرحله سومین بازیکن خارجی خود را به خدمت درآوریم تا از او در رقابتهای باشگاههای غرب آسیا استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه حضور در مسابقات باشگاههای غرب آسیا به لحاظ تعداد بازیکن خارجی محدودیتی ندارد، یادآور شد: البته جذب زودهنگام سومین بازیکن خارجی منوط به رضایت مسئولان باشگاه است. در صورتی که مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد سعی میکنیم تا پیش از دیدار با شانویل لبنان گزینه مورد نظر را به خدمت بگیریم.
شانویل لبنان حریف ذوب آهن در مرحله دوم و پلیآف مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیاست که به صورت رفت و برگشت برگزار میشود. اما هنوز زمان و محل برگزاری اولین دیدار این مرحله از سوی وابا (فدراسیون بسکتبال غرب آسیا) اعلام نشده است.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با اشاره به این موضوع گفت: وابا اعلام کرده که بزودی جدول این مرحله از رقابتها را اعلام خواهد کرد. البته من ترجیح میدهم نخستین دیدار این مرحله را در لبنان برگزار کنیم، چرا که میزبانی در دیدار برگشت به سودمان خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "اطلاعات ذوب آهن از شانویل در چه حدی است؟"، گفت: نه شناختی از این تیم داریم و نه فیلمی که به واسطه آن اطلاعات جدیدی بگیریم. اما شکی نیست که حریفی سرسخت داریم. شانویل در گروه B مهرام را شکست داد. باید با آنالیز دقیق آماده دیدار با این تیم شویم.
فرزاد کوهیان با اشاره به اینکه ذوب آهن از این پس به دلیل حضور همزمان در رقابتهای لیگ برتر و باشگاههای غرب آسیا شرایط سخت و فشردهای دارد، ابراز امیدواری کرد که حداقل برگزارکنندگان مسابقات باشگاهی کشور به گونهای برنامه ریزی کنند که بازیکنان این تیم از حضور فشرده در مسابقات آسیب نبینند.
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