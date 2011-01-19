آموزش پیشگیری از اعتیاد به 6 هزار دانش آموز/ مشکل کمبود بودجه داریم

حمیدرضا صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه آموزشهای پیشگیری از اعتیاد به دانش آموزان افزود: ارائه آموزشهای مهارتهای زندگی و پیشگیری از اعتیاد در سطح مدارس در حال انجام است اما به علت کمبود بودجه پوشش این موضوع زیاد نیست.

وی ادامه داد: ارائه آموزشهای مهارتهای زندگی در سطح مدارس راهنمایی و بحث مروج سلامت در سطوح دبیرستانی با همکاری آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی در سراسر کشور در حال انجام است.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در ارائه آموزشهای پیشگیری از اعتیاد باید به سن دانش آموزان توجه شود زیرا نمی توان به دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی در مورد مواد مخدر توضیح داد.

وی تصریح کرد: برهمین اساس در سیاست گذاریها برنامه هایی با اداره کل سلامت آموزش و پرورش طراحی شد که در سطح مدارس در حال انجام است اما کمبود بودجه مشکلاتی را در اجرای این طرحها ایجاد کرده است.

صرامی گفت: در سال جاری 6 هزار دانش آموز و مربی در سطح مدارس تحت پوشش آموزشهای تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد قرار گرفتند و 160 ساعت آموزش مقدماتی، ابتدایی، تکمیلی و عالی را سپری کردند.

وی عنوان کرد: هزار و 700 نفر از افراد آموزش دیده شامل مربیان پرورشی، مشاوران و مدیران مدارس بوده اند که میزان آموزشهای ارائه شده به این افراد تا چند سال آینده افزایش چشمگیری می یابد.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: تا پنج سال آینده تحولی جدی در امر مداخله موثر مربیان آموزش و پرورش در بحث اقدامات پیشگیری مدرسه محور در حوزه اعتیاد ایجاد می شود.

وی ادامه داد: آموزش والدین از طریق انجمن های اولیاء و مربیان نیز به عنوان ضلع دوم اقدامات آموزشی در حال انجام است که این اقدام می تواند در کاهش آسیب و پیشگیری از اعتیاد بسیار موثر باشد.