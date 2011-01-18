مشارکت آمریکا و کانادا در ساخت مرکز ضدتروریستی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه "وستی" شبکه روسیه، "آن هارینگتون" گفت این مرکز در روسیه ساخته شده و به وزارت دفاع روسیه تعلق خواهد داشت.

وی افزود: "این مرکز بخشی از واحد تعلیمات وزارت دفاع روسیه خواهد بود که برای تمام رده های نیروهای مسلح در نظر گرفته می شود".



نماینده دولت آمریکا خاطر نشان نمود توافقات مسکو، واشنگتن و اتاوا از جمله "ساخت و تجهیز بنای جدید، تعمیر ساختمانهای موجود و دیگر امور مربوط به تکمیل زیرساخت موجود را در نظر دارد."

وی افزود: در مرکز پرسنل سازه های اتمی روسیه تعلیمات مربوط به ترفندهای تاکتیکی و اقدامات متوجه تأمین امنیت را دریافت می کند.



هارینگتون تأکید نمود: روسیه، آمریکا و کانادا ضرورت مبرم تضمین سطح حتی الامکان بالای تعلیم نیروهای مسئول تنظیم اوضاع اضطراری مربوط به تسلیحات اتمی و مواد قابل کاربرد برای ساخت این نوع اسلحه را درک می کنند.

معاون اداره ملی امنیت هسته ای وزارت انرژی آمریکا در پایان اضافه کرد: کانادا، روسیه، و آمریکا مشغول فعالیت مشترک به منظور تقویت امنیت بین‌المللی هستند و مشارکت این سه کشور به اجرای تعهدات بین‌المللی طرفین اجلاس امنیت اتمی مساعدت می کند.