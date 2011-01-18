تمبر یاد بود زنده یاد "آرسن میناسیان" به چاپ می رسد

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت برگزاری چهارمین تجلیل از نیکوکاران گیلان که با محوریت "آرسن میناسیان" و دکتر "محمد صادق پیروز" برگزار می شود، تمبر یاد بود زنده یاد آرسن میناسیان چاپ خواهد شد.



وی همچنین از تهیه و تدوین مجله ای ویژه از این دو نیکوکاران خبر داد و اظهارداشت: در این مجله اساتید و پژوهشگران بنام گیلانی در زمینه زندگی و اقدامات نیکوکارانه این دو شخصیت بزرگ قلم زده و همچنین عکسهایی از آرسن میناسیان با قدمت حداقل 50 سال نیز به چاپ خواهد رسید.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: تهیه و تدوین فیلم از زندگی این دو شخصیت و افرادی که در زمینه زندگی آنان خاطراتی دارند از دیگر اقدامات است.

وی در ادامه از مساعدتهای روابط عمومی شهرداری رشت، آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان، پژوهشگران، رسانه ها، شخصیتها و افراد دیگری که در فراهم کردن مقدمات این مراسم با بهزیستی همکاری دارند، تشکر کرد.



کوچکی نژاد با اعلام اینکه در سالهای گذشته از مرحوم دکتر "محمد رضا حکیم زاده" بنیانگذار آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان و کهریزیک تهران که به پدرآسایشگاههای معلولان و سالمندان کشور معروف است و همچنین شادروان "کاظم مژدهی" و همسرش بعنوان بنیانگذاران جمعیت ایتام تجلیل شدند.

وی افزود: مرحوم آرسن میناسیان که معروف به "مسیو آرسن" از چهرههای شاخص نیکوکاری بوده و با اینکه حدود 33 سال از فوت وی می گذرد اقدامات نیکوکارانه وی هنوز در یاد و خاطره مردم فهیم رشت و استان گیلان زنده است.

کوچکی نژاد یادآور شد: شخصیت وی نشان می داد فضایل انسانی، کمک و همیاری به نوع بشر مرز و آئین و دین خاصی را نمی طلبد و در آمـوزه های دینی و اسلامی کمک به نوع بشر با نیت خدمت، رضا و خشنودی خداوند را در بر خواهد داشت.

مدیرکل بهزیستی گیلان همچنین گفت: دکتر " صادق پیروز " جراح و چشم پزشک شهیر گیلانی است، وی که سالها پیش با درجه استادی از دانشگاه تهران بازنشسته شد و منشاء خدمات ملی بسیار زیادی است و بسیاری از جراحان که هم اکنون طبابت می کنند، روزی از شاگردان وی بودند.

وی خاطر نشان کرد: دکتر پیروز از اولین جراحان چشم در ایران بوده و خدمات بسیار زیادی را برای شکوفایی این رشته داشتند و مراسم نکوداشتهای بسیار زیادی مراکز علمی دانشگاهی برای وی برپا واز زحمات علمی وی تجلیل شده است اما با توجه به ابعاد نیکوکارانه وی و اینکه ایشان در ساخت مدرسه، درمانگاه، بیمارستان در استان گیلان و درمان بسیاری از بیماران نیازمند و مستمند بصورت رایگان پیشگام بـوده اند، نیز تجلیل خواهند شد.

کوچکی نژاد ادامه داد: دبیرخانه ای در این رابطه در بهزیستی استان تشکیل که به مرور اخبار روند اقدامات انجام شده و یا در حال انجام را به اطلاع خواهد رساند و همچنین از حمایتهای حضرت آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه برای نکوداشت این دو نیکوکارگیلانی تشکر کرد.

وی یادآورشد: در برگزاری این نکوداشت که در بهمن ماه سالجاری خواهد بود همراهی شورای اسلامی رشت، آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان را خواهیم داشت.