مشایی مامور رسیدگی به مسائل خبرگزاری ایرنا شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران صبح سه شنبه در مراسم دیدار مدیران و روسای دفاتر نمایندگی خبرگزاری ایرنا با رئیس جمهور با انتقاد از بی ثباتی مدیریت در این خبرگزاری اظهار داشت: این بی ثباتی بویژه در سطح مدیریت ایرنا به ویژه در 6 سال اخیر موجب عدم اعمال سیاست های پایدار، بی انگیزه شدن طیفی از نیروها، ناشناخته شدن توانمندی افراد، حاکم شدن روزمرگی بر فعالیت ها و اعمال نگرش های سیاسی که برای ایرنا در طول فعالیت های کاری مانند سم بوده است.

وی تصریح کرد: ورود جریان های سیاسی در دهه گذشته به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به بدنه این سازمان ضربه زده است.

وی در ادامه با انتقاد از سیاست انتقال خبرگزاری به بخش خصوصی که طی 15 سال گذشته دنبال می شده است گفت: این موضوع ضرباتی را به خبرگزاری ایرنا وارد کرد که تبعات آن هم اکنون گریبانگیر مدیریت آن است.

جوانفکر گفت: بر این اساس نامه ای را به مقام معظم رهبری نوشتیم مبنی بر اینکه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی واگذار نشود که رهبری فرمودند این خبرگزاری از لیست اصل 44 خارج شود.

جوانفکر خواستار آن شد که رئیس جمهور، مشایی را مامور مستقیم رسیدگی به مسائل خبرگزاری ایرنا کند.