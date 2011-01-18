بودجه فرهنگی شهرستان شبستر تخصیص نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر در شبستر، جمشید عقلمند صبح سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان شبستر افزود: با اینکه 10 ماه از سال فرهنگی گذشته و همه جا ادعا می شود که امسال بودجه فرهنگی خوبی اختصاص داده اند متاسفانه تا این لحظه ریالی برای امور فرهنگی شهرستان شبستر که یک شهرستان دانشگاهی و فرهنگی است اختصاص نداده اند.

فرماندار شبستر از غیر فعال بودن و به روز نبودن کتابخانه های این منطقه نیز انتقاد کرد و گفت: با وجوداشتیاق مردم به مکانهای علمی متاسفانه کتابخانه های این منطقه در اوج نیاز به ویزه عصرها بسته است.

حجت الاسلام سیفعلی محمد زاده امام جمعه شبستر هم با تشریح اهمیت فرهنگ علم و دانش در اسلام گفت: استکبار تنها کشورهایی را زیر سلطه خود قرار می دهد که در جهل و نادانی به سر می برند لذامسئولان اجرائی با تجهیزمراکز فرهنگی باید کشور رابسوی توسعه وتعالی باید پیش ببرند.

امام جمعه شبسترافزود: کتابخانه ها باید نیاز فکری و فرهنگی بویزه اوقات فراقت جوانان را برطرف کنند و اجازه ندهند جوانان جذب فرهنگ دشمنان بشوند.

حجت الاسلام سیفعلی محمد زاده اظهار داشت: اینروزها اکثر مشتاقان شهری و روستایی از نبود کتب تحقیقاتی رنج می برند.

وی خواستار احداث کتابخانه در کنار مساجد و پایگاهها شد.

در این جلسه شهرداری شبستر برای ساخت بزرگترین کتابخانه استاندارد و بین المللی منطقه مقدار 2000 مترمربع زمین در مرکز شهر تقبل کرد.