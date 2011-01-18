سفر سوم هیئت دولت به استان مرکزی تماس مردم را با سامد بیشتر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد شامگاه دوشنبه در برنامه افتتاح رسمی سامانه الکترونیکی مردم و دولت (سامد) در جمع خبرنگاران افزود: سامانه سامد در فضایی به مساحت 240 متر‌مربع و با هزینه‌ای بالغ بر 190 میلیون تومان به طور آزمایشی در تاریخ پنجم آبان ماه راه‌اندازی شد.

وی افزود: این ارتباط یک ارتباط دو‌سویه بین دولت و مردم است که مردم می‌توانند از سراسر کشور با گرفتن شماره 111 شکایات، پیشنهادات، انتقاد و گزارشهای خود را مطرح کنند و با گرفتن کد رهگیری از این سامانه مباحث خود را در هر زمان که مایل بودند پیگیری کنند.

وی اظهار داشت: در مرکز سامانه سامد در استان مرکزی 15 نیروی انسانی مشغول به فعالیت هستند که به صورت 24 ساعته به طور زنده و گویا برای پاسخگویی به سئوالات و گزارش‌های مردم آماده انجام خدمت هستند.

استاندار مرکزی در خصوص هدف اصلی دولت از راه‌اندازی سامانه سامد بیان داشت: با توجه به اینکه در دولت نهم و دهم کابینه دولت یک کابینه 70 میلیون نفری است و مردم خودشان اداره مملکت را بر عهده دارند، برای برقراری یک ارتباط مناسب و سریع بین دولت و ملت این سامانه راه‌اندازی شد.

وی بیان کرد: این سامانه زیر نظر مرکز مدیریت رسیدگی به شکایات در استانداریهاست، همچنین تمام موارد مطرح شده مردم به ادارات مربوطه ارجاع می‌شود و در صورت عدم پاسخگویی مدیر مربوطه، این سامانه به آن رسیدگی می‌کند.

شعبانی‌فرد از مزیت‌های سامانه سامد برقراری ارتباط سریع و آسان با دولت، نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها و ادارات در پاسخگویی به مردم و تحقق عملی دورکاری، صرفه‌جویی در وقت و هزینه، کاهش رفت و آمد و در نتیجه صرفه‌جویی در مصرف انرژی بیان کرد.