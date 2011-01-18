حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد محسن ترکی در جام ملت‌های آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: محسن ترکی داور خوبی است. او فرصت بزرگی که در این جام بدست آورده بود را از دست داد و فکر می‌کنم با این شرایط به فهرست داوران درجه B آسیا خواهد رفت.

وی افزود: در مواردی داور با بدشانسی مواجه شده و بازی سختی برای قضاوت به وی واگذار می‌شود. البته اگر بازی سختی به ترکی نمی‌خورد، این اشتباهات را نمی‌کرد. ضمن اینکه تصمیم‌گیری مناسب در چنین اتفاقاتی باعث می‌شود یک داور ناگهان از فرش به عرش برسد، اما در صورت اشتباه آن داور لطمه خواهد خورد و نمی‌تواند به سادگی کمر راست کند.

سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال همچنین خاطرنشان کرد: البته منتظر نظر مسئولان کمیته داوران AFC در مورد داوری محسن ترکی در بازی ژاپن با سوریه هستم اما قضاوت مناسب وی در آن مسابقه می‌توانست شانس حضور این داور ایرانی در جام جهانی 2014 را بیشتر کند اما این قضاوت‌ها باعث نگاه منفی AFC و FIFA به داوری ایران می‌شود.

عسگری در این زمینه اظهار داشت: از روز بازی ژاپن و سوریه، نگران آینده جامعه داوری ایران هستم زیرا ترکی نماینده داوران کشورمان در جام ملت‌های آسیا بود. البته با برنامه‌ریزی که دارم، سعی می‌کنم جایگاه مناسبی را برای داوری ایران در آسیا و حتی جهان بدست آورم.

وی همچنین تصریح کرد: سعی می‌کنم با ایجاد محیطی دوستانه و صمیمی در کمیته داوران، از تجربه تمامی کارشناسان و صاحب نظران جامعه داوری برای موفقیت و رشد داوری کشورمان استفاده کنم. ضمن اینکه شاید براساس اساسنامه AFC و FIFA داوران تنها تا 45 سالگی حق قضاوت دارند اما من براساس اساسنامه ایران که اجازه داده داوران تا 48 سالگی قضاوت کنند، عمل خواهم کرد تا اگر داوری شایستگی قضاوت داشته باشد، داوری در مسابقات را به وی واگذار کنم.

سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه برای انتخاب داوران به قابلیت آنها نگاه می‌کند نه اسم‌شان، در پایان گفت: سعی می‌کنم در مسابقات لیگ بدون توجه به نام داوران، از داورانی استفاده کنم که عملکرد و وظایف خود را در مسابقات به بهترین شکل انجام می‌دهند، در این شرایط شاید در یک دو هفته متوالی به یک داوری قضاوت دو مسابقه هم داده شود.

حسین عسگری عصر روز دوشنبه بیست و هفتم دی‌ماه سال 1389 با حکمی از سوی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست کمیته داوران جانشین مسعود عنایت رئیس مستعفی این کمیته شد.