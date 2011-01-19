افزایش فروشگاههای متصل به کارت میزان فرهنگیان

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل توزیع نشدن کارت میزان در بین فرهنگیان برخی از استانهای کشور گفت: این کارت را در اختیار تمام ادارات آموزش و پرورش مناطق و استانهای کشور قرار دادیم اما تعداد فروشگاههای آن در برخی از استانها کم بود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 320 فروشگاه به تعداد فروشگاههای موجود افزوده شده است، گفت: همچنین مواد خوراکی همچون برنج و ...نیز به اقلام مورد فروش افزوده شد تا قدرت خرید فرهنگیان افزوده شود.

وی درباره کیفیت کالاهای توزیع شده و اینکه برخی از فرهنگیان آن را نامناسب عنوان کرده اند افزود: در بین صدها قلم کالا شاید 10 مورد را شخصی نپسندد اما تمام اقلام ایرانی هستند و فرهنگیان می توانند با این کارتها بخشی از لوازم مورد نیاز خود را در طول ماه خریداری کنند.

هدف از صدور کارت میزان رونق اقتصادی، حمایت از تولید داخلی، کنترل قیمت و رفاه حال کارمندان عنوان شده است.