کاپیتان امارات: کار سختی برابر ایران داریم / باید پیروز شویم

کاپیتان تیم ملی فوتبال امارات که با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر گفتگو می کرد، ضمن بیان این مطلب به شرایط حساس تیمش برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا اشاره کرد و گفت: ما در دو بازی اول نتوانستیم به امتیازات خوبی دست پیدا کنیم و حالا با یک امتیاز در خطر حذف قرار داریم.

اسماعیل مطر خاطرنشان کرد: می دانیم که برابر ایران که دو بازی ابتدایی‌اش را برده کار بسیار سختی پیش رو داریم اما اگر می خواهیم صعود کنیم باید این تیم را شکست دهیم. ما نمی خواهیم خیلی زود قطر را ترک کنیم اما بازی با تیمی مثل ایران کار را برای ما دشوار کرده است.

مهاجم تیم ملی فوتبال امارات افزود: تمام بازیکنان ما متحد شده‌اند که در آخرین بازی مرحله مقدماتی با قدرت ظاهر شوند و هر طور شده به مرحله بعد صعود کنیم. خودمان هم می دانیم کار سختی داریم اما باید برای رسیدن به پیروزی تلاش کنیم.

تیم ملی فوتبال امارات که در گروه D جام ملت‌های آسیا با تیم‌های ایران، کره شمالی و عراق همگروه است، در نخستین دیدار برابر کره شمالی به تساوی دست یافت و در دومین بازی برابر عراق تن به شکست داد. کار آنها برای صعود بسیار سخت است و شرایطی مشابه کره شمالی دارند. در صورتیکه عراق یک امتیاز از کره شمالی بگیرد و امارات به ایران ببازد، هردوی این تیم‌ها حذف می شوند و عراقی‌ها به عنوان تیم دوم صعود خواهند کرد.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و امارات ساعت 19:45 دقیقه روز 29 دی‌ماه در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه قطر برگزار خواهد شد. تیم کشورمان با 6 امتیاز از قبل صعودش را به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قطعی کرده است.