پوتین همچنان از مدودف محبوب تر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی "لنتا"، بر اساس این نظرسنجی که اواخر سال 2010 برگزار شده بود مردم روسیه ترجیح می دهند ولادیمیر پوتین در انتخابات سال 2012 نامزد ریاست جمهوری باشد و تا دیمیتری مدودف (رئیس جمهور کنونی).



در این نظر سنجی 29 درصد از پوتین حمایت کرده و در حالی که فقط 17 علاقه خود را برای شرکت رئیس جمهوری کنونی در انتخابات اعلام کرده اند.

همچنین بر این اساس 18 درصد اعلام کرده اند که مایلند هیچ کدام از دو سیاستمدار مذکور در انتخابات شرکت نکنند و تقریباً همین درصد (19 درصد) نیز ابراز علاقه کرده اند تا شاهد رقابت دو سیاستمدار در انتخابات باشد.



در ضمن 31 درصد جمعیت آماری مایل است در انتخابات به پوتین رأی دهد، اما سطح حمایت از مدودف 10 درصد می باشد.



"گنادی زیوگانف" رهبر حزب کمونیست روسیه و "ولادیمیر ژیرینوفسکی" رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه با 5 درصد مشترکاً در جایگاه سوم قرار دارند.



در عین حال این سایت اینترنتی گزارش می دهد که سطح اعتماد به دو عضو زوج حاکم در روسیه و مسکو خیلی متفاوت است. اگر 29 درصد جمعیت روسیه مایل است پوتین رئیس جمهوری شود سطح حمایت از وی در مسکو فقط 14 درصد می باشد. 18 درصد اهالی مسکو از مدودف به عنوان نامزد ریاست جمهوری حمایت می کنند. در ضمن 16 درصد جمعیت مسکو آماده است در انتخابات به نفع پوتین رأی دهد در حالی که 27 درصد ساکنان پایتخت آماده اند از رئیس جمهوری مدودف حمایت کنند.



بین احزاب سیاسی "حزب روسیه واحد" بطور سنتی در جای اول قرار دارد. 41 درصد آماده است در انتخابات به نفع این حزب رأی دهد. حزب کمونیست روسیه با 10 درصد در جای دوم و حزب لیبرال دموکرات روسیه در جای سوم قرار دارد. در عین حال سطح حمایت از حزب لیبرال دموکرات روسیه به این حزب امکان عبور از مانع 7 درصدی و وارد شدن به دومای دولتی را نمی دهد.



دو درصد از نظر دهندگان در این نظرسنجی آمادگی خود را برای دادن رای به حزب تازه تأسیس "در راه روسیه بدون خودسری و فساد" رأی دهند که سطح حمایت از این حزب در مسکو 7 درصد است.