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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۶

دهه فجر و رسانه/

برنامه‌های شبکه مستند در ایام دهه فجر معرفی شد

برنامه‌های شبکه مستند در ایام دهه فجر معرفی شد

شبکه مستند در ایام دهه فجر مستندهایی همچون "ناظر"، "تصویرگران انقلاب"، "خانه متروکه" و ... را پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه مستند سیما به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه 11، 12 و 13 بهمن‌ماه به ترتیب فیلم مستند "ناظر" که فیلمبردار انقلاب را به عنوان نظاره‌گر به تصویر می‌کشد، فیلم "منظر" که مکان و برج آزادی را به عنوان نماد روایت می‌کند و "منتظر" که راویتگر مادر شهیدی است که منتظر پسرش در میدان انقلاب است به کارگردانی لقمان خالدی و به تهیه‌کنندگی محمد دزفولی در شبکه مستند سیما پخش می‌شود.
 
در روزهای پنجشنبه و جمعه 14 و 15 بهمن‌ماه به ترتیب فیلم‌های مستند "تصویرگران انقلاب" و "خانه متروکه" که انقلاب در شهرستان قزوین و لشکر 16 زرهی در آنجا و ارتباط آن با مردم و اتفاقاتی که رخ داده است را به تصویر می‌کشد، پخش می‌کند. این مستندها به کارگردانی فرهاد مختاری و تهیه‌کنندگی محمد دزفولی تهیه شده است.
 
از شنبه تا سه شنبه 16 تا 19 بهمن‌ماه فیلم‌های مستند "بچه‌های ژاله " درباره وقایع میدان ‍ژاله از زبان سه کودک خردسال و تصاویری که نقاشی کرده‌اند، مستند "آداب بهاری" به کارگردانی اکبر بنایی با روایت اتفاقات اوایل انقلاب، "تصویران انقلاب" و "گودرز"‌ با محور وقایع انقلاب در استان کرمانشاه به کارگردانی مهدی یارمحمدی و به تهیه‌کنندگی محمد دزفولی تهیه شده است.
 
مستند "تصویرگران انقلاب" در سه قسمت از چهارشنبه تا جمعه 20 تا 22 بهمن‌ماه روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود.
کد مطلب 1234754

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