به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه مستند سیما به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر در روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه 11، 12 و 13 بهمنماه به ترتیب فیلم مستند "ناظر" که فیلمبردار انقلاب را به عنوان نظارهگر به تصویر میکشد، فیلم "منظر" که مکان و برج آزادی را به عنوان نماد روایت میکند و "منتظر" که راویتگر مادر شهیدی است که منتظر پسرش در میدان انقلاب است به کارگردانی لقمان خالدی و به تهیهکنندگی محمد دزفولی در شبکه مستند سیما پخش میشود.
در روزهای پنجشنبه و جمعه 14 و 15 بهمنماه به ترتیب فیلمهای مستند "تصویرگران انقلاب" و "خانه متروکه" که انقلاب در شهرستان قزوین و لشکر 16 زرهی در آنجا و ارتباط آن با مردم و اتفاقاتی که رخ داده است را به تصویر میکشد، پخش میکند. این مستندها به کارگردانی فرهاد مختاری و تهیهکنندگی محمد دزفولی تهیه شده است.
از شنبه تا سه شنبه 16 تا 19 بهمنماه فیلمهای مستند "بچههای ژاله " درباره وقایع میدان ژاله از زبان سه کودک خردسال و تصاویری که نقاشی کردهاند، مستند "آداب بهاری" به کارگردانی اکبر بنایی با روایت اتفاقات اوایل انقلاب، "تصویران انقلاب" و "گودرز" با محور وقایع انقلاب در استان کرمانشاه به کارگردانی مهدی یارمحمدی و به تهیهکنندگی محمد دزفولی تهیه شده است.
مستند "تصویرگران انقلاب" در سه قسمت از چهارشنبه تا جمعه 20 تا 22 بهمنماه روی آنتن شبکه مستند سیما میرود.
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