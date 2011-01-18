به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اخلاقپسند، افشین نوروزی، نوشاد و نیما عالمیان، حمیدرضا طاهرخانی، محمد امین حنطه و پوریا عمرانی بازیکنانی هستند که ترکیب تیم ملی مردان را در مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر تشکیل می دهند.
در این رقابتها که طی روزهای 20 تا 24 بهمنماه برگزار میشود تیم بانوان نیز با ترکیب پریسا صمدی، ندا شهسواری، محجوبه عمرانی و مریم صامت حضور خواهد داشت.
"ریچارد پروازه"، پروانه خلوصی و محمود نظری اعضای کادر فنی تیمهای اعزامی به مسابقات تنیس روی میز پرورتو جهانی قطر را تشکیل میدهند. بلافاصله پس از این مسابقات، رقابتهای پروتور جهانی امارات آغاز خواهد شد. در این مسابقات نیز نمایندگان کشورمان در هر دو بخش مردان و زنان شرکت خواهند کرد.
محمدرضا اخلاقپسند، افشین نوروزی، نوشاد عالمیان، پوریا عمرانی، واحد مالمیری، مسعود یعقوبی و علیرضا ملارجبی همراه با مهشید صامت، سحر رهنما، مریم جلالی و آنا فیاضیان بازیکنان اعزامی به امارات هستند.
مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی امارات طی روزهای 26 تا 30 بهمن ماه برگزار میشود. بازیکنان اعزامی به این رقابت ها زیر نظر "دیمیتری لونکو"، فرشته سموعی، مهرداد بابادیوند و رحمت عالمیان به امارات سفر میکنند.
اردویآماده سازی تیم ملی مردان کشورمان برای شرکت در پروتورهای قطر و امارات طی روزهای 8 تا 13 بهمنماه در آکادمی تازه تاسیس شده تهران برگزار میشود. بازیکنان این تیم تا 18 بهمنماه نیز تمرینات خود را در جزیره کیش دنبال میکنند. همچنین تیم ملی تنیس روی میز بانوان از اول تا 18 بهمنماه تمرینات خود را در سالن شهید عضدی تهران دنبال خواهد کرد.
حضور در مسابقات پروتور جهانی قطر و امارات آخرین اعزام برون مرزی پینگپنگبازان در سال جاری به حساب میآید.
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