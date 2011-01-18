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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

سارکوزی از میزبانی قطر در جام جهانی 2022 دفاع کرد

سارکوزی از میزبانی قطر در جام جهانی 2022 دفاع کرد

"نیکلا سارکوزی"، رئیس جمهور فرانسه از میزبانی قطر در رقابت‌های جام جهانی 2022 دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میزبانی قطر در رقابت‌های جام جهانی 2022، انتقاداتی را به همراه داشته و این در حالی است که رئیس جمهور فرانسه خلاف این نظر را دارد.

سارکوزی گفت: من اخیرا آنجا را دیده‌ام و اینکه آنها چه هیاهویی برای برگزاری رویدادهای فوتبالی دارند. با کسانی که می گویند این رقابت‌ها پیوسته باید در کشورهای قدیمی برگزار شود، موافق نیستم.

وی که با خبرگزاری فرانسه گفتگو می کرد در ادامه افزود: ورزش یک مقوله جهانی است و بی تردید به همه کشورها تعلق دارد. به وسیله ورزش ما می توانیم در به روی دنیا باز کنیم و ابعادی فراگیر به آن ببخشیم. اینجا آسیاست و این بار کشورهای عربی میزبان رقابت‌ها شده‌اند.

فرانسه میزبان رقابت‌های فوتبال جام جهانی 1998 بود و موفق به فتح جام هم شد. این تیم در سال 2016 هم میزبان جام ملت‌های اروپا خواهد بود.

کد مطلب 1234765

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