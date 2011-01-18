بیماریهای قلبی و عروقی از شایعترین مشکلات سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پریسا طاهری درباره روند شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان اظهارداشت: با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص شایعترین بیماریهای سالمندان، بیماریهای مزمنی همچون بیماریهای قلبی، عروقی و حوادث از جمله این دسته بیماریها شناخته می شود و این در حالی است که بیشتر این بیماریها در افراد سالمند قابل پیشگیری است.

وی افزود: سقوط در افراد سالمند یکی از مشکلاتی است که این گروه با آن مواجه بوده و به خاطر پوکی استخوان تا بهبودی کامل رنج زیادی را تحمل می کنند. علاوه بر این در بسیاری از افراد مسن دستیابی به تواناییهای گذشته غیر ممکن می شود.

طاهری در مورد اقدامات وزارت بهداشت برای جمعیت سالمند کشور گفت: متولیان امور سالمندان در وزارت بهداشت دو راهکار را برای رسیدگی به این افراد در نظر گرفته اند. طرح اول مربوط به اصلاح شیوه زندگی سالمندان است که به صورت کتابچه ای با موضوعات تغذیه و ورزشهای سالمندی در اختیارشان قرار می گیرد.

وی افزود: وزارت بهداشت بسته هایی را تهیه کرده که در آن مدیریت پزشک و غیر پزشک در نظر گرفته شده است تا افراد بتوانند خدماتی را به سالمندان ارائه دهند.

رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت هدف از اجرای طرح بسته خدمتی سالمندان را ارتقای سطح کیفی در زندگی سالمندان دانست و گفت: به طور کلی هدف از فعالیتهای این چنینی این است که به افراد سالمند در جامعه بیشتر توجه شود و برای محقق شدن این امر باید مشکلات سالمندان شکننده وآسیب پذیر را به شکل جامع تری بررسی کنیم.

وی معتقداست شایعترین مشکلات قشر سالمند را مشکلات اقتصادی و اجتماعی تشکیل می دهد و بیشتر این معضلات مربوط به کارهایی همچون خرید، حمام کردن و غذا درست کردن است که توانایی کافی را برای انجامش ندارند.

طاهری تصریح کرد: سالمندان توجه می خواهند و نیاز به ترحم ندارند. این حق هر سالمندی است که نیازهای مادی ومعنوی خود را دریافت کند چرا که سالمند بخشی از جامعه است و ما نسبت به تمام افراد جامعه حق داریم.

رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت درباره سن غربالگری سالمندان نیز گفت: باید افرادی که در سنین 50 تا 55 هستند، غربالگری شوند تا دوره سالمندی را با آرامش بیشتری سپری کنند.