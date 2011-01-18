آلونک نشینان گرگانرود سوختند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، براساس اعلام آتش نشانی گرگان، آتش سوزی در کلیه حاشیه رودخانه، موجب کشته شدن زن کهنسال و زخمی شدن همسرش شد.

خبرگزاری مهر اسنفدماه سال گذشته در گزارشی به بیان مشکلات این دو زوج سالخورده پرداخته بود و این شهروندان حدود 40 سال در حاشیه رودخانه گرگانرود در یک آلونک کوچک و بدون امکانات به سر می بردند.

براساس اعلام آتش نشانی گرگان، به محض اعلام خبر حادثه توسط شهروندان به سامانه 125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان ، سریعاً دو تیم عملیاتی اطفاء حریق و امداد و نجات از ایستگاههای شماره 2 و 4 به محل اعزام شدند.



در این حادثه کلبه ای که محل زندگی این زوج بوده است براثر وازگونی چراغ نفتی که برای ایجاد گرما و پخت و پز از آن استفاده می شد، دچار حریق شد.

از آنجاییکه زن بدلیل کهولت و معلولیت جسمی قادر به فرار نبود در اثر گسترش سریع آتش و ریزش سقف کشته شد و پیرمرد که سعی در نجات همسرش داشت در این آتش سوزی مصدوم شد و توسط نیروهای اورژانس 115 به مراکز درمانی انتقال یافت .



پس از دقایق زیاد و تلاش نیروهای عملیاتی سازمان در اطفاء و مهار آتش، جسد زن کهنسال از زیر آوار و اثاثیه سوخته شده منزل بیرون کشیده شد و برای تحقیقات بیشتر به مراجع انتظامی و قضایی تحویل شد.



عباس و مدینه به رغم مشکلات فراوان، همچنان با علاقه و عشق در حاشیه گرگان رود زندگی می کردند و در آرزوی حمایت مسئولان حسرت به دل ماندند.



سهم این دو یار عاشق از زندگی، تنها آلونک کوچک و باصفایی در کنار گرگان رود بود که از امکانات زندگی تهی است.

