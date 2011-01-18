افزایش 61 درصدی بیمه محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی

مسعود محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به شرایط اقلیمی استان در چند سال اخیر، از قبیل بروز خشکسالی‌، سرمازدگی، سیل، تگرگ و ... ، کشاورزان را دچار خسارت کرده است.

محمدیان با اشاره به مخاطرات کشاورزی در آذربایجان شرقی گفت : این مخاطرات با توجه به شرایط اقلیمی کشور موجب شده است که کشاورزی در کشور به یک شغل پرمخاطره تبدیل شود و وجود ریسک بالا در کشاورزی موجب شده تا کشاورزانی که با محدودیت‌های مالی مواجه هستند درمواقع بروزخشکسالی و یاسایر مخاطرات کشاورزی بیشترین آسیب را متحمل شوند .

دکترمحمدیان با اشاره به خسارت خشکسالی ، سرمازدگی ، و ... در سال زراعی گذشته به بخش کشاورزی آذربایجان شرقی گفت : بر اثر سرمازدگی 143 میلیارد تومان، تگرگ هشت میلیارد تومان، سیل هفت میلیارد تومان و درکل بالغ بر 158 میلیارد تومان بر محصولات کشاورزی استان خسارت وارد شده بود که با توجه به پوشش کم بیمه‌ای در سال 88 اکثر کشاروزان از جبران خسارت محروم شدند .

محمدیان همچنین از افزایش 61 درصدی پوشش بیمه‌ای در بخش کشاورزی استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت : امیدواریم با برنامه‌ریزی های بعمل آمده در سال آینده ، 100 درصد پوشش بیمه‌ای در محصولات زراعی محقق گردد و بیمه باغات استان نیز با توجه به احتمال سرمازدگی مورد توجه قرار گرفته و این مهلت تا آخر دی ماه تمدید شده است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تصریح کرد : افت تولید محصول در اثر خشکسالی امسال تا 35 درصد محتمل است و پیش‌بینی‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است تا افت قابل توجه در تولید محصولات کشاورزی و باغی در آذربایجان شرقی رخ ندهد .