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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

بر اساس یک نظرسنجی؛

92 درصد مردم لبنان سقوط کابینه حریری را تایید کردند

92 درصد مردم لبنان سقوط کابینه حریری را تایید کردند

در یک نظرسنجی جدید بیش از 92 درصد از کاربران لبنانی اقدام اخیر جریان مخالف (8 مارس) که به سقوط کابینه "سعد الحریری" منجر شد، تایید کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نظرسنجی پایگاه خبری المنار این سوال از کاربران پرسیده شده که آیا اقدام جریان مخالف "سعد الحریری" نخست وزیر سابق لبنان که به سقوط دولت وی منجر شد را تایید می کنید؟ که بیش از 92 درصد شرکت کنندگان سقوط کابینه حریری را تایید کردند.

در مقابل 6.4 درصد با این مسئله مخالفت کرده و 1.3 درصد دیگر از شرکت کنندگان جواب "نمی دانم" را ارائه داده اند.

خاطرنشان می شود مخالفان حریری (جریان 8 مارس) اخیرا پس از شکست تلاشهای سعودی سوری در لبنان،در حین مذاکرات سعد حریری با مقامات کاخ سفید تصمیم به استعفا گرفتند. در این اقدام علاوه بر10 وزیر جریان مخالف، "عدنان سید حسین" یکی از وزیران معرفی شده توسط "میشل سلیمان" رئیس جمهور لبنان نیز با جریان 14 مارس همراهی کرد و در نهایت با استعفای 11 وزیر دولت حریری سقوط کرد.

"سید حسن نصرالله" دبیرکل جنبش حزب الله لبنان یک شنبه شب در اظهاراتی مهم تاکید کرده بود: جریان مخالف با نخست وزیری مجدد شخص "سعد الحریری" به علت بی کفایتی وی و جریانش مخالفند و روی گزینه های دیگر نظر دارند.

کد مطلب 1234775

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