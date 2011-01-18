60 میلیارد ریال به اعتبارات صندوق توسعه کشاورزی همدان افزوده می شود

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در حال حاضر میزان اعتبارات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان 47 میلیارد و 500 میلیون ریال است.

عباسی با بیان اینکه تشکل‌های کشاورزی نقش مهمی در توسعه سرمایه‌گذاری دارند، اظهار داشت: با تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، یک تشکل حمایتی در بخش کشاورزی ایجاد شد که کشاورزان از تسهیلات آن برخوردار می شوند.

رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی همدان با بیان اینکه این صندوق فعالیت خود را از سال 84 آغاز کرده است، افزود: سهم دولت از این صندوق 49 درصد و سهم بخش خصوص 51 درصد است.

وی با بیان اینکه تاکنون سه میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض برای آبیاری تحت فشار در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، گفت: این صندوق برای تامین سرمایه و نهاده های مورد نیاز میز به کشاورزان تسهیلات ارائه می دهد.

رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان میزان کارمزد تسهیلات اعطایی این صندوق در سال های نخست تاسیس را هشت درصد عنوان کرد و افزود: در حال حاضر این میزان به سه درصد کاهش یافته است.

عباسی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 75 تشکل، سهامدار صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان همدان هستند و بیش از یکصد هزار بهره بردار کشاورزی را زیر پوشش دارند.

وی با بیان اینکه این صندوق می تواند سرمایه های مختلف و سرگردان را جذب و مانع از خروج آن از بخش کشاورزی شود، گفت: هچنین درآمد مازاد آن را به صندوق به عنوان آورده اضافه کند.

رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان همچنین از تعامل با دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها خبر داد و افزود: بخشی از حمایت ها در اجرای برنامه بسته حمایتی دولت از بخش کشاورزی در قالب اجرای این قانون در این صندوق تعریف شده است.