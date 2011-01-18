به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت سه روز کامل از مهلت تعیین شده سازمان تربیت بدنی برای ثبت نام از کاندیداهای حضور در مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون والیبال، منظمی نخستین کاندیدایی است که به صورت رسمی آمادگی خود را برای شرکت در این مجمع اعلام کرده است.

امیرحسین منظمی که تجربه 15 سال حضور در تیم‎های رده‎های سنی پایه و ملی کشورمان را دارد امروز سه شنبه و در آغاز چهارمین روز ثبت نام از کاندیداهای مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال با حضور در محل فدراسیون و ارائه مدارک لازم به طور رسمی ثبت‎نام کرد.

نخستین کاندیدای مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال در حال حاضر عضو کادر فنی تیم لیگ برتری پرسپولیس است. وی که دارای فوق لیسانس مدیریت است برای مدت سه سال هم مدیر ورزشی شهرداری منطقه 14 تهران بود و در حال حاضر مشاور ورزشی شهردار منطقه 14 تهران و همچنین رئیس انجمن والیبال شهرداری تهران است.

مهلت ثبت‌نام برای شرکت در مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال از شنبه گذشته آغاز شده و تا 6 روز آینده ادامه خواهد داشت. هنوز زمان دقیق برگزاری این مجمع اعلام نشده است.

در حال حاضر فدراسیون والیبال توسط محمدرضا داورزنی اداره می‌شود. وی مردادماه سال 86 به عنوان جایگزین محمدرضا یزدانی خرم در راس فدراسیون والیبال آغاز به کار کرد. ریاست چهارساله داورزنی مردادماه گذشته به پایان رسید.