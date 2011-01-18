به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، انجمن ائمه جماعات آلبانی در واکنش به این قانون درخواست کرده اند قانون جدید چنین ممنوعیتی را دربرنگیرد چرا که حجاب یک مسئله اساسی و هویت دینی است.

به نوشته نشریه بالکان اینسایت، یوستینیجان تاپولی از انجمن ائمه جماعات اظهار داشت: حجاب برای مسلمانان یک نماد نیست بلکه یک التزام دینی است و ارتباطی به مسئله انتخاب ندارد.

وزیر آموزش آلبانی این انتقادها را نپذیرفته و اظهار می دارد که پوشیدن روسری به زودی در تمام مدارس دولتی این کشور ممنوع خواهد شد.

جامعه اسلامی آلبانی نیز به این قانون جدید اعتراض کردند. تا کنون چندین انجمن شهروند مدافع حقوق بشر اعلام کردند که باید اصلاحیه هایی پیش از تصویب این قانون به پارلمان ارائه شود.

پس از سقوط رژیم کمونیستی این کشور در سال 1992، چنین محدودیتهایی لغو شد. براساس برخی تخمین ها حدود 3.3 میلیون نفر از جمعیت آلبانی را مسلمانان تشکیل داده اند.

