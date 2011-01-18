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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

976 غرفه در پنجشنبه بازار آق قلا آماده شد

976 غرفه در پنجشنبه بازار آق قلا آماده شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر آق قلا از پیش بینی 976 غرفه برای پنجشنبه بازار جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالناصر یلمه صبح سه شنبه در نشست این شورا گفت: برای این امر تعداد 250 نفر به شهرداری مراجعه و ثبت نام کرده اند.

رئیس شورای اسلامی آق قلا از برنامه دولت، جهت هدفمند کردن یارانه ها به نیکی یاد کرد و افزود: پس از اجرای قانون تا کنون شکایتی از لحاظ اخذ کرایه بیشتر از مسافر گزارش نشده است. 

وی با تقدیر از رانندگان تاکسی ها و آژانس ها جهت همکاری با این شورا، از آنها خواست که برای سرویس دهی و خدمت رسانی به همشهریان تلاش بیشتری کنند.

یلمه از پیشرفت خوب فیزیکی پل جدید این شهر خبر داد و  اظهار داشت: 50 درصد اعتبارات این پروژه با همکاری استانداری و  اداره کل راه وترابری گلستان تامین شده و بقیه بودجه نیز بزودی واصل خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر آق قلا اضافه کرد: روزانه حدود 30 تن زباله از سطح شهر، توسط نیروهای شهرداری ،جمع آوری و به خارج شهر منتقل می شود.

رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان آق قلا نیز در این جلسه، کمبود افسر راهنمایی و رانندگی را یکی از مشکلات مهم در تسریع مسئله ترافیک این شهردانست و متذکر شد: انشاء ا...  شورای شهر و شهرداری هر چه زودتر مشکل کمبود علائم راهنمایی و رانندگی در شهر را که در جلسات قبل مصوب شده بود، برطرف کنند.
 

کد مطلب 1234784

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