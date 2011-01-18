976 غرفه در پنجشنبه بازار آق قلا آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالناصر یلمه صبح سه شنبه در نشست این شورا گفت: برای این امر تعداد 250 نفر به شهرداری مراجعه و ثبت نام کرده اند.

رئیس شورای اسلامی آق قلا از برنامه دولت، جهت هدفمند کردن یارانه ها به نیکی یاد کرد و افزود: پس از اجرای قانون تا کنون شکایتی از لحاظ اخذ کرایه بیشتر از مسافر گزارش نشده است.

وی با تقدیر از رانندگان تاکسی ها و آژانس ها جهت همکاری با این شورا، از آنها خواست که برای سرویس دهی و خدمت رسانی به همشهریان تلاش بیشتری کنند.

یلمه از پیشرفت خوب فیزیکی پل جدید این شهر خبر داد و اظهار داشت: 50 درصد اعتبارات این پروژه با همکاری استانداری و اداره کل راه وترابری گلستان تامین شده و بقیه بودجه نیز بزودی واصل خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر آق قلا اضافه کرد: روزانه حدود 30 تن زباله از سطح شهر، توسط نیروهای شهرداری ،جمع آوری و به خارج شهر منتقل می شود.

رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان آق قلا نیز در این جلسه، کمبود افسر راهنمایی و رانندگی را یکی از مشکلات مهم در تسریع مسئله ترافیک این شهردانست و متذکر شد: انشاء ا... شورای شهر و شهرداری هر چه زودتر مشکل کمبود علائم راهنمایی و رانندگی در شهر را که در جلسات قبل مصوب شده بود، برطرف کنند.

